Ultimo turno di regular season per la Junior Fasano, che alle 16.30 di domani, sabato 3 febbraio, ospiterà al Pala San Giacomo il Siracusa, in lotta per il terzo posto in classifica.

Il match, che si disputerà a Conversano nell’ambito delle Final Eight femminili di Coppa Italia, rappresenterà in casa biancazzurra l’ultimo banco di prova in vista dell’analoga competizione maschile, in programma dal 16 al 18 febbraio, con Flavio Messina e compagni che invece osserveranno nel prossimo week-end il turno di riposo.

Tutti a disposizione per il tecnico Francesco Ancona, che ha recuperato in settimana anche Pasquale Maione, e che potrà dunque utilizzare il match contro l’ostica formazione siciliana per testare a ranghi completi gli ingranaggi in occasione delle Final Eight di Coppa Italia maschili, il cui trofeo è detenuto proprio dalla compagine biancazzurra.

Completeranno il quadro dell’8^ giornata di ritorno del girone C di Serie A le partite Valentino Ferrara-Benevento, Noci-Gaeta e Ragusa-Conversano. Riposerà il Fondi.



UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO