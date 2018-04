Prosegue positivamente il cammino della Junior Fasano nella Poule Play-Off, giunta ieri alla settima vittoria consecutiva grazie al successo casalingo conseguito sul Cingoli per 37-24. Ottima la prestazione della formazione biancazzurra, che non ha lasciato spazio al team marchigiano, distanziato sin dall’avvio del match (4-1 il parziale al 5’) e sotto all’intervallo di 13 lunghezze (22-9 il risultato al 30’).

Il vantaggio cresceva ulteriormente nel corso della ripresa (30-15 al 45’), grazie in particolar modo alle reti siglate da capitan Flavio Messina (miglior realizzatore di serata con sette marcature), che sfruttava al meglio le veloci ripartenze della compagine allenata da Francesco Ancona, il quale concedeva ampio minutaggio a tutti gli atleti a referto, tra i quali si sono distinti Francesco Rubino, tornato al goal nell’ovazione della palestra Zizzi dopo un lungo periodo, e Guido Riccobelli, che ha riassaporato il parquet dopo i lievi problemi fisici, pienamente superati, delle scorse settimane.

Nel finale il Cingoli ricuciva parzialmente il gap, con il match che si concludeva sul 37-24 a favore della Junior, risultato che lasciava dunque il club presieduto da Francesco Renna in vetta alla classifica, in coabitazione con il Conversano, avversario nell’incontro, in programma alle 20.45 di sabato prossimo, 28 aprile, al Pala San Giacomo della città barese.

Il derby, valido per l’ultima giornata della 2^ fase del campionato, sarà dunque decisivo per il primo posto al termine della Poule Play-Off, piazzamento che comporterebbe il vantaggio di giocare gara 2 delle Semifinali Scudetto in casa (il 5 maggio), partendo da gara 1 in trasferta (il 1° maggio), con un massiccio seguito di tifosi biancazzurri che potrebbe rivelarsi fondamentale per spingere Vito Fovio e compagni al conseguimento del prezioso obiettivo.

“Sono molto soddisfatto dell’approccio alla gara – ha intanto dichiarato il tecnico Francesco Ancona al termine della partita contro il Cingoli – Abbiamo chiuso subito l’incontro ed abbiamo avuto la possibilità di far rifiatare tutti, anche perché sarà fondamentale gestire le energie di ogni singolo giocatore in tutte questa gare molto intense che si stanno giocando ogni tre giorni e che si protrarranno fino al 5 maggio. Adesso siamo attesi dal derby di Conversano, avversario che rispettiamo ma che affronteremo con il chiaro intento di vincere e di portare a casa, con l’aiuto del nostro pubblico, il primo posto ed il vantaggio in ottica tabellone dei Play-Off Scudetto”

Junior Fasano – Cingoli 37-24 (p.t. 22-9)

Junior Fasano: D’Antino 3, Maione 2, De Santis P. 1, Angiolini 2, Radovcic 5, Fovio, Messina 7, De Santis L. 1, Alves Leal 4, Pugliese 3, Cedro, Ricobelli 2, Venturi 5, Rubino 2. All: Francesco Ancona

Cingoli: Hakim, Ilari 6, Gambini, Nocelli 5, Arcieri 4, Camperio, Nuccelli, Mangoni 2, Strappini 5, Gentiloni, Russo, Matijasevic 2. All: Nando Nocelli

Arbitri: De Marco – Carcea

Risultati del 9° turno della Poule Play-Off

Pressano-Bolzano 23-25, Junior Fasano-Cingoli 37-24, Bologna-Conversano 21-30.

Classifica

Junior Fasano e Conversano 14, Bolzano 12, Pressano 10, Bologna 4, Cingoli 0.

Prossima giornata (Ultima della Poule Play-Off)

Cingoli-Pressano, Bolzano-Bologna, Conversano-Junior Fasano (diretta tv su Sportitalia alle 20.45).

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO