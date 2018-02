È di tredici vittorie, due pareggi ed una sconfitta il bilancio finale nella regular season del girone C di Serie A della Junior Fasano, che ha oggi concluso la prima fase del torneo sconfiggendo al Pala San Giacomo di Conversano il Siracusa per 22-19. Nelle file biancazzurre, guidate nella circostanza da Giuseppe Crastolla al posto dell’influenzato Francesco Ancona, tornava in campo Pasquale Maione e faceva il nuovo esordio davanti al suo pubblico Guido Riccobelli, miglior marcatore di giornata con 6 realizzazioni, a dimostrazione di una condizione in crescita. La gara si rivelava equilibrata per gran parte della prima frazione, con le due compagini che si alternavano al comando sino al 30’, che vedeva Flavio Messina e compagni rientrare negli spogliatoi in vantaggio sull’11-9. Nell’economia del match a fare la differenza era l’avvio della ripresa, con il 5-0 di parziale a favore della formazione biancazzurra che di fatto indirizzava definitivamente gli equilibri dell’incontro, con gli ospiti che, pur ricucendo parzialmente il gap. non riuscivano in seguito ad accorciare mai oltre le tre reti di svantaggio. La partita si concludeva così sul 22-19 a favore della Junior, che osserverà nel prossimo week-end il proprio turno di riposo, coincidente con l’ultima giornata della regular season, e che tornerà in campo nuovamente al Pala San Giacomo venerdì 16 febbraio nei quarti delle Final Eight di Coppa Italia.

In attesa di conoscere il tabellone della manifestazione, queste le parole al termine della gara odierna del tecnico Giuseppe Crastolla: “Dopo un primo tempo equilibrato, abbiamo controllato l’incontro senza grosse difficoltà nella ripresa, sperimentando inoltre per tutto l’arco dell’incontro diverse soluzione tattiche in vista della Coppa Italia. Tutti gli atleti in rosa, soprattutto i reduci da infortuni, stanno recuperando la migliore condizione atletica e puntiamo ad arrivare pronti alle Final Eight”.

Tabellino

Junior Fasano – Teamnetwork Albatro 22-19 (p.t. 11-9)

Junior Fasano: D’Antino 2, Maione 3, De Santis P, Angiolini, Radovcic 3, Messina 4, Fovio, De Santis L, Leal 1, Pugliese, Cedro, Riccobelli 6, Venturi 3, Rubino. All: Giuseppe Crastolla

Teamnetwork Albatro: D’Urso 1, Argentino, Carini, Bronzo 4, Calvo A. 3, Carini, Grande, Lo Bello, Murga 1, Alvares 4, Rosso 2, Sortino, Cantore 4, Nobile. All: Andrea Cuzzupè

Arbitri: Dionisi – Maccarone

8^ giornata di ritorno

Junior Fasano-Siracusa 22-19, Valentino Ferrara-Benevento 28-21, Ragusa-Conversano 18-30, Noci-Gaeta 27-28. Ha riposato il Fondi.

Classifica

Conversano 29, Junior Fasano* 28, Fondi 18, Siracusa 17, Noci e Gaeta 16, Valentino Ferrara 10, Benevento 2, Ragusa 0. *Non ha osservato il turno di riposo.

Prossimo turno

Siracusa-Noci, Gaeta-Valentino Ferrara, Benevento-Ragusa, Conversano-Fondi. Riposa la Junior Fasano.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO