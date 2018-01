Netto successo per la Junior Fasano sul Gaeta, superato per 31-15 a Pontinia nel match disputato nel pomeriggio di oggi, valido per la 7^giornata di ritorno del girone C di Serie A. Gara equilibrata esclusivamente nei primi 15’ (6-4 il parziale a favore del team fasanese), durante i quali a prevalere erano le difese e gli errori offensivi, con Flavio Messina e compagni che già nella seconda parte della prima frazione allungavano sui padroni di casa, staccati all’intervallo di sei lunghezze (12-6 il punteggio al 30’). In avvio di ripresa la compagine biancazzurra raddoppiava il vantaggio grazie alla consueta formula basata sulla fase difensiva e sulle ripartenze veloci (24-9 lo score al 45’), spegnendo di fatto le velleità residue del Gaeta, incapace per larghi tratti di trovare la via della rete. Il tecnico Francesco Ancona ruotava invece sul fronte opposto l’intera rosa a referto, con tutti gli uomini che andavano a segno, fatta eccezione per i due portieri, ed il match si chiudeva così sul 31-15 a favore della Junior, che sabato prossimo in casa con il Siracusa chiuderà la regular season prima del turno di riposo e delle Final Eight di Coppa Italia.

“Abbiamo portato a casa il match senza grandi affanni – dichiara il tecnico Ancona a fine gara – nonostante le assenze importanti di Maione e Leo De Santis. Con l’esordio del rientrante Riccobelli abbiamo mostrato già da oggi di avere molte più opzioni sul fronte offensivo, grazie alla rotazione costante dei terzini a disposizione, ed anche il pieno recupero di Radovcic ha migliorato l’efficacia delle nostre ripartenze veloci. Ora testa al Siracusa, ultimo incontro utile per prepararci al meglio alle finali di Coppa Italia, obiettivo a cui teniamo parecchio”

Carburex Gaeta – Junior Fasano 15-31 (6-12 p.t.)

Carburex Gaeta: Amendolagine, Cienzo, Lombardi 5, Amato 2, Ciccolella D. 1, Lodato 1, Florio, Ciccolella A. 2, Gallo M. 1, Antonio Filipovic, Lorello 3, Panzarini, Lamonica, Pantanella. All.: Salvatore Onelli

Junior Fasano: D’Antino 3, De Santis P. 2, Angiolini 3, Riccobelli 2, Radovcic 6, Fovio, Messina 6, Qato 1, Alves Leal 4, Gallo G. 2, Cedro, Venturi 2. All: Francesco Ancona

Arbitri: Pietraforte-Romana



UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO