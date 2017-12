Si è concluso con la sconfitta rimediata oggi pomeriggio a Conversano per 27-23 il 2017 della Junior Fasano, protagonista al Pala San Giacomo di una prestazione per larghi tratti incolore, in una gara comunque ininfluente ai fini del prosieguo della stagione.

Scendevano in campo con il piglio giusto i padroni di casa, che già al 12’ si ritrovavano avanti di quattro lunghezze (8-4), parziale conservato sino al termine della prima frazione, che si chiudeva sul 14-10, nonostante il momentaneo ricucimento dei ragazzi allenati da Francesco Ancona, rientrati fino al -1 al 22’ (10-9). In avvio di ripresa il Conversano arrivava a gestire a più riprese anche il +5, sfruttando la non propriamente positiva vena offensiva della Junior, che con orgoglio riusciva comunque a rientrare in partita, impattando sul 21-21 al 49’. Il finale però sorrideva nuovamente alla formazione biancoverde, che allungava nuovamente sino al definitivo 27-23, e che di fatto si assicurava virtualmente il primo posto al termine della regular season. Prossimo impegno in campionato previsto ora per il 20 gennaio, dopo la pausa natalizia e gli incontri della nazionale, con il team fasanese che scenderà in campo contro il Benevento nella palestra Zizzi.

“Ho sbagliato a preparare la partita – dichiara il tecnico Francesco Ancona – mi assumo la responsabilità di una meritata sconfitta. La pausa arriva dunque al momento giusto per tutti, e sarà utile per recuperare tutti gli effettivi e per poi ripartire con la giusta preparazione, cercando di ritrovare il nostro gioco migliore. Colgo infine l’occasione, anche a nome del presidente Francesco Renna, dello staff, degli atleti e dei collaboratori della Junior Fasano per porgere i migliori auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo a tutti gli appassionati di pallamano”.

Tabellino

Conversano – Junior Fasano 27-23 (p.t. 14-10)

Conversano: Pignatelli 4, Giannoccaro 5, Lupo J, Lupo M, Giannuzzi, Sciorsci, Monciardini, Carone, Carso, Stabellini 4, Beharevic 4, Vicenti, Dedovic 3, Sperti 7. All: Alessandro Tarafino

Junior Fasano: Fovio, Messina 1, De Santis L. 2, De Santis P. 1, Maione 2, Radovcic, Alves Leal 4, Venturi 5, Angiolini 2, D’Antino 6, Pugliese, Gallo, Vinci, Pinto. All: Francesco Ancona

Arbitri: Di Domenico – Fornasier

5^ giornata di ritorno

Benevento-Siracusa 21-25, Fondi-Noci 31-23, Conversano-Junior Fasano 27-23, Ragusa-Valentino Ferrara 21-29. Ha riposato il Gaeta.

Classifica

Conversano* 23, Junior Fasano 22, Siracusa 15, Gaeta*, Fondi e Noci* 14, Valentino Ferrara* 8, Benevento* 2, Ragusa 0. *Hanno osservato il turno di riposo.

Prossimo turno

Siracusa-Gaeta, Valentino Ferrara-Fondi, Noci-Conversano, Junior Fasano-Benevento. Riposa il Ragusa.

