È stato stabilito nel pomeriggio di ieri, tramite sorteggio, il tabellone ufficiale delle Final8 di Coppa Italia, in programma nel prossimo week-end, dal 16 al 18 febbraio, al Pala San Giacomo di Conversano, con la Junior Fasano che affronterà venerdì alle ore 20 nei quarti di finale il Bolzano.

Si partirà dunque in casa biancazzurra da quella che è stata la finale delle ultime due edizioni, entrambe vinte da Flavio Messina e compagni, che però hanno lasciato nelle mani della forte compagine alto-atesina l’ultimo tricolore e la Supercoppa disputata lo scorso ottobre.

Il quadro di venerdì è completato dalle sfide Cingoli-Siracusa (ore 14), Bologna-Pressano (ore 16), gare sul fronte opposto del tabellone, e Conversano-Trieste (ore 18), la cui vincente affronterà in semifinale la squadra che uscirà vittoriosa dal confronto tra Junior e Bolzano.

La manifestazione, organizzata proprio dal sodalizio biancazzurro unitamente all’Amatori Conversano ed alla FIGH, proseguirà poi sabato con il placement round e le semifinali a partire dalle 14, e domenica, con le finali di consolazione a partire dalle 10.30 e la finalissima in programma alle 20 con diretta televisiva su Sportitalia (Canale 60 del Digitale Terrestre e 225 di Sky). Tutte le restanti partite saranno invece trasmesse in diretta streaming sul sito www.pallamano.tv .

“Eravamo tutti consapevoli della grande possibilità di affrontare la squadra campione d’Italia in carica nei quarti di finale – dichiara il tecnico Francesco Ancona dopo il sorteggio – quindi per noi non è stata assolutamente una sorpresa, pur avendo la consapevolezza di affrontare una squadra fortissima che punta al titolo. Sulla carta la nostra parte di tabellone risulta sicuramente più ostica, ma mi hanno insegnato che le partite si vincono sul campo pertanto mi aspetto una bellissima e competitiva Final8, auspicando che i nostri sostenitori ci seguano numerosissimi nella vicina Conversano”

Questo il calendario completo delle Final8:

Venerdì 16 febbraio [Quarti di Finale]

[A] h 14:00 | Cingoli – Albatro

[D] h 16:00 | Bologna – Pressano

[B] h 18:00 | Conversano – Trieste

[C] h 20:00 | Bolzano – Fasano

Sabato 17 febbraio [Semifinali]

h 14:00 | Placement Round A-D

h 16:00 | Placement Round C-B

h 18:00 | Semifinale A-D

h 20:00 | Semifinale C-B

Domenica 18 febbraio [Final Day]

h 10:30 | Finale 7°-8°

h 12:00 | Finale 5°-6°

h 17:30 | Finale 3°-4°

h 20:00 | Finale 1°-2°

Si ricorda che è attiva la prevendita degli abbonamenti per assistere integralmente alla manifestazione. I tagliandi, al prezzo di 10€, sono acquistabili al Faso Cafè in Piazza Ciaia, alla Tabaccheria Narducci in via dell’Artigianato, al Doppio Passo Club in via Mosca, all’Inbiss Kebab in via Don Tonino Bello, al Gym Moving Club di via Lauberg e a Lovecchio Pneumatici di via Roma, oltre che in palestra Zizzi tra le 18 e le 20.

I biglietti per le singole giornate saranno invece acquistabili al prezzo di 5€ esclusivamente al botteghino del Pala San Giacomo, pertanto consigliamo calorosamente di risparmiare munendovi preventivamente degli abbonamenti, ai quali è inoltre abbinata anche l’estrazione di numerosi premi.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO