In relazione al comunicato diffuso oggi da parte di Forza Italia, Brindisi Popolare, Idea, Brindisi in Alto e UDC, si fa presente che la campagna elettorale è terminata, tutti ne devono prendere atto.

La partita non era scontata per nessuno, perché tante erano le variabili che non potevano essere controllate. Se a Brindisi, al ballottaggio, oltre la metà degli elettori è restato a casa e il 56% dei votanti ha scelto il centrosinistra, la responsabilità è ascrivibile a circostanze, incomprensioni e pregiudizi lontani nel tempo oltre che all’incapacità di un’intera coalizione di fare sintesi.

La ricomposizione politica del centrodestra a Brindisi non può prescindere dal superamento di ogni forma di veto ad personam.

Occorre rimettere in piedi la coalizione di centrodestra con Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia e Movimento Nazionale per la Sovranità e con chi altro – movimenti od associazioni – ne condividano effettivamente il progetto, lasciandosi alle spalle le ruggini della campagna elettorale.

Il centrodestra, laddove è unito, è competitivo e vincente: va assecondato, dunque, lo sforzo che, su base regionale, i partiti del centrodestra stanno avviando per evitare future frammentazioni nelle competizioni amministrative. Ciò vale e deve valere anche per Brindisi. Un motivo in più per una riflessione culturale e politica che vada al di là dell’insuccesso elettorale patito.

Sen. Roberto Marti

(Commissario provinciale Lega )

On. Anna Rita Tateo

(Commissario provinciale Lega )

Dott. Giovanni Signore

(Coordinatore cittadino Lega)