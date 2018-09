E’ stata una grande festa per i tanti spettatori e utenti che hanno preso parte all’evento e una meravigliosa occasione di incontro tra chi ogni giorno si dedica con anima e corpo alla Riserva per mantenerne vivi i suoi saperi ed i sapori.

Inserita nel progetto LandXcape, sostenuto dalla Regione Puglia, assessorato alle Industrie Culturali e Turistiche, attraverso i Poli Biblio-Museali di Lecce e Brindisi e attuato da Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con Biennale dei giovani Creativi d’Europa e del Mediterraneo (BJCEM), a valere sulle risorse FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), Puglia 2014 – 2020, Patto per la Puglia, Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, la giornata teatrale di Torre Guaceto è iniziata con una tappa al tramonto presso il centro visite della Riserva, Al Gawsit, a Serranova.

Ad accogliere i visitatori ci hanno pensato le preziose guide della cooperativa Thalassia. Con loro, gli utenti hanno intrapreso un viaggio fatto odori e ricordi nella storia di Torre Guaceto e nei suoi gioielli floreali e faunistici.

Al tramonto, si è entrati nel vivo della serata con il trasferimento a casa di uno dei contadini dell’area protetta, Pinuccio Bellanova, custode della tradizione di Torre Guaceto sempre pronto a tendere una mano per la tutela dell’area.

Qui è andato in scena “La luna e i falò” spettacolo di e con Luigi D’elia e le musiche dei Bevano Est.



“Tornare a pensare, organizzare e raccontare in una delle case della Riserva di Torre Guaceto – ha raccontato D’elia – ha rappresentato il ritorno ad una dimensione speciale del fare teatro, una dimensione dove le barriere tra teatro, pubblico, comunità, mestieri, terra, parole, si perdono e si mescolano. Il risultato è un benessere del luogo e delle persone. Domenica, come 4 anni fa, l’ultima volta, nessuno vuole andare via a fine serata. Si sta tutti lì, perché la casa di un contadino non chiude come un teatro, è uno spazio aperto dove dialogano allo stesso livello storie, persone e la natura intorno. Questa dimensione materica, organica e viva del fare teatro ci fa pensare che valga la pena continuare. Prima dello spettacolo, poco prima, il cielo sulla casa di Pinuccio è stato attraversato da una formazione di aironi cenerini che migravano, una gigantesca ‘V’ fatta di decine di uccelli probabilmente in cerca di riposo qui a Torre Guaceto. Questo può accadere solo qui! Ha scritto sui social una spettatrice: ho amato questa giornata. Torno a casa con le dita profumate di timo e la salsedine brillante sui ginocchi. Grazie a tutti coloro che – ha chiuso l’autore teatrale – si impegnano per realizzare progetti grandiosi come LandXcape, grazie a chi non si stanca di farci continuare a sognare nella nostra terra, grazie a Luigi D’elia e i Bevano Est perché questa sera mi addormenterò aggrappandomi ad una balena fatta di stelle”.

Le emozioni, la gioia data dallo stare insieme come una comunità, dopo lo spettacolo è proseguita con una degustazione.

Al tavolo, le donne dell’azienda Calemone hanno offerto le loro orecchiette e friselline con il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto. Accanto a loro, i volontari dell’associazione Effetto Serranova che hanno mesciato il vino offerto dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e dall’azienda Greco che opera nel parco. E’ stata una grande festa, che, per una sera, ha riportato in Riserva la tradizione del teatro nelle case dei contadini.

Foto di Giuseppe Affinito e @landXCape.Puglia

COMUNICAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO