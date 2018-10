La locale sezione dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ringrazia la cittadinanza tutta di Brindisi e dei comuni della provincia per il grande contributo che anche quest’anno ha voluto dedicare a “La Mela di AISM”, uno degli eventi di raccolta fondi promossi dall’Associazione in tutte le piazze italiane.

Un plauso, da parte nostra, anche alle disponibilità e sensibilità dimostrate dal Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, dal Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Cellie e dai molti Assessori e Consiglieri Comunali della maggioranza del comune capolouogo che hanno aderito al nostro invito contribuendo non solo alla raccolta fondi ma anche animando il nostro banchetto con la loro compagnia.

Un gesto che vi fa onore!

Grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti, sono stati venduti tutti e mille i sacchetti di mele disponibili per un ricavato totale di circa 10,000 euro interamente devoluti alla ricerca di una cura contro la Sclerosi Multipla.

Ricordiamo, inoltre, che sarà ancora possibile sostenere la ricerca inviando un SMS al numero solidale 45512 che rimarrà attivo sino al 31 Ottobre.

E, infine, che la nostra sezione è a totale disposizione di chiunque la voglia frequentare, offrendo numerosi servizi: crediamo, infatti, che le persone con Sclerosi Multipla, insieme alle loro famiglie, abbiano il diritto alla migliore qualità di vita possibile e alla piena integrazione sociale.

Contatti:

Sede presso l’ex Ospedale in Piazza A. Di Summa

Telefoni 0831528030 / 3917339423

Mail aismbrindisi@aism.it / aism-brindisi@libero.it