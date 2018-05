Sarà la Mens Sana Mesagne a rappresentare la Puglia alle finali nazionali del Join the Game che si disputeranno sabato e domenica a Jesolo in provincia di Venezia.

La società di pallacanestro mesagnese, dopo aver conquistato il titolo provinciale e regionale, tenterà di portare a casa lo scudetto e il titolo di campioni d’Italia nella categoria Under 13, riservata ai nati nel 2005.

In una finale nazionale i mensanini tornano dopo tredici anni, proprio in un’altra fase del Join the game nell’anno 2005, quando sfiorarono lo scudetto perdendo solo la finalissima con la Scavolini Pesaro di Alessandro Amici, attuale atleta della la Fortitudo Bologna.

Difficoltoso e quasi proibitivo il precorso che i mensanini dovranno affrontare in terra veneta, dove saranno presenti molti tra i più prestigiosi settori giovanili italiani.

La Mens Sana Mesagne, una delle venti formazioni qualificate, è stata inserita nel girone “B” dove incrocerà con la Pallacanestro Cantù, il Basket Torino, La Nuova Jolly Reggio Calabria e il Basket Trento, tre società di Lega A e una di Legadue.

Le prime due classificate passeranno il turno per accedere alle semifinali.

Al di la dell’aspetto prettamente tecnico della manifestazione, sarà un’esperienza molto importante per i ragazzi che avranno l’opportunità di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia.

Ancora una volta la città di Mesagne sarà rappresentata a livello nazionale dalla Mens Sana che così potrà festeggiare nel migliore dei modi, i venticinque anni di attività che la storica società compie proprio in questo anno.

I ragazzi allenati da Angelo Capodieci e accompagnati dal dirigente Fabio Mellone, sono: Malvindi Daniele, Moro Petrelli Silvano, Scalera Diego e Zofra Lorenzo.