Sono passati venticinque anni dal lontano 1 Febbraio 1993, quando si è affacciata alla ribalta della pallacanestro la Mens Sana Mesagne. Tanta strada è stata percorsa e tanti importanti risultati sono stati conseguiti.

Da un piccolo nucleo di bambini, con impegno e tanta passione, si è arrivati ad una delle società sportive tra le più organizzate e qualificate della nostra regione. Fari sempre puntati sull’attività giovanile senza disdegnare il settore senior.

Quest’anno la Mens Sana Mesagne disputa il campionato di serie D, impiegando prevalentemente i ragazzi che provengono dal florido vivaio.

Costante e qualificata è la partecipazione nei campionati giovanili, nel corso degli anni la Mens Sana Mesagne ha conquistato tre finali nazionali, una finale interzonale, dodici titoli regionali, un’infinità di titoli provinciali e, tramite il Centro sportivo italiano, cinque finali nazionali con due scudetti portati a casa, così come lo scorso anno. Il settore minibasket è frequentato nel corso della stagione sportiva da circa 140 bambini.

Da alcuni anni il reclutamento nel settore minibasket è stato intensificato grazie ai corsi completamente gratuiti che allargano la base del settore giovanile. Sono stati attivati alcuni gruppi di allenamento dove è stato favorito, oltre all’avviamento alla pratica sportiva, il fattore socializzante dello sport con iniziative di volontariato sul territorio e con adozioni a distanza.

Ogni stagione sportiva è connotata dalla disputa di oltre 200 gare ufficiali, dove sono impegnati circa 100 tesserati alla federazione italiana pallacanestro. Importante è anche l’Olimpia Mesagne, società satellite della Mens Sana, che si occupa prevalentemente di basket femminile.

Per il venticinquesimo anniversario è stato promosso il “Progetto donna” creando corsi di minibasket femminili e il progetto “Lo stesso colore” destinato ai richiedenti asilo, entrambi gli interventi sono totalmente gratuiti per tutto l’anno. Grande soddisfazione per i dirigenti mensanini che colgono l’occasione del venticinquesimo compleanno per ringraziare i tecnici che si sono succeduti nel corso degli anni e che hanno contribuito alla formazione dei giovani atleti.

Un ringraziamento particolare e speciale è rivolto a tutte le aziende che con il loro tangibile sostegno economico, provvedono a finanziare le tante attività sportive e sociali che annualmente sono programmate.