BASKET CALIMERA – MENS SANA CIAURRI MESAGNE = 53 – 68

BASKET CALIMERA: Muci, Mijatovic 13, Fracasso 12, Iacomelli 5, Stefanizzi 8, Frassanito, Cepic 8. Allenatore: F. Durante.

MENS SANA CIAURRI MESAGNE: Crovace 7, Piliego A., Pesce n.e., Risolo P.14, Risolo A. n.e., Malvindi 4, Perez 1, Piliego C.13, Caroli 18, Ciccarese 11. Allenatore: Angelo Capodieci.

Parziali: 20-21 17-16 9-15 7-16

Arbitri: Scarnera e Minervini.

Fatica più del dovuto la Mens Sana Mesagne per avere la meglio sul Basket Calimera, fanalino di coda del campionato di Serie D. Coach Capodieci si ritrova ancora a dover fare i conti con le indisposizioni di alcuni suoi giocatori, Gigi Risolo in campo febbricitante, mentre il fratello Alessandro in panchina con i postumi di un infortunio. I padroni di casa si presentano in otto e coach Durante manda in campo Muci, Spedicato, Fracasso e i due slavi Cepic e Mijatovic. Il primo tempo viaggia in perfetto equilibrio, il Mesagne fa finta di difendere e il Calimera trova gli spazi giusti per punirlo. Fracasso diventa il protagonista assoluto del primo tempo, realizzando la metà dei canestri della propria squadra, tra gli ospiti invece Risolo e Piliego C. rispondono colpo su colpo e il primo tempo si chiude sul 20-21. Nel secondo quarto Malvindi limita Fracasso, il miglior realizzatore salentino, ma ne approfittano Mijatovic e Iacomelli per giocare a viso aperto con Crovace e compagni. Due canestri di Malvindi e la tripla di Piliego non bastano agli ospiti per tentare la fuga, risponde ancora Mijatovic e al riposo lungo le due squadre sono in perfetta parità 37-37. Al rientro in campo la Mens Sana Mesagne stringe le maglie difensive e per il Calimera diventa difficile trovare la via del canestro. La tripla di Spedicato e i sei punti di Stefanizzi sono gli unici sussulti nei dieci minuti della terza frazione di gioco. Caroli diventa il miglior terminale offensivo per gli ospiti, con tanti rimbalzi in una serata molto positiva. Una tripla di Gigi Risolo allunga il parziale di 0-9 a tre minuti dal termine (42-52), poi quattro tiri liberi di Stefanizzi chiudono il terzo tempo con il Mesagne in vantaggio 46-52. Nell’ultimo periodo la partita diventa tecnicamente insufficiente, per quattro minuti nessuno realizza un canestro. Il Calimera si spegne contro la difesa mensanina, solo sette punti a referto sono davvero troppo pochi per tentare di portare i due punti in palio a casa. Il Mesagne, pur giocando una delle più brutte partite della stagione, controlla la gara, bissando il successo della scorsa settimana. Il prossimo turno la Mens Sana Mesagne avrà bisogno di recuperare tutti gli infortunati e giocare una partita molto diversa da quella mediocre disputata in terra leccese. Al palazzetto dello sport, sabato ore 18:30, arriva la capolista A.P. Monopoli, con una sola sconfitta nella stagione sportiva in corso e seria candidata al salto di categoria.