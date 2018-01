MENS SANA MESAGNE: Crovace 13, Piliego A.5. Risolo P. 13, Abbracciavento, Malvindi, Giorgio 6, Perez 4, Piliego C. 30, Caroli 8, Ciccarese 5. Allenatore: Angelo Capodieci.

ALL STAR FRANCAVILLA: De Leonardis 11, Caramia, Morena 22, Marra 5, Eletto 13, Pezzutro 10, Valente 6, Mauro 2, Andriulo. Allenatore: M. Santoro.

Parziali: 24-12 24-16 18-18 18-25

Espulso coach Santoro.

Arbitri: Stoppa e Muri.

Ancora una vittoria casalinga per la Mens Sana Ciaurri Mesagne che batte agevolmente l’All Star Francavilla davanti ad un pubblico numeroso. Partita mai in discussione per i ragazzi di coach Capodieci che hanno preso subito il vantaggio giusto per gestire nel migliore dei modi l’incontro. Il Mesagne si presenta senza Alessandro Risolo, pedina importante nello scacchiere biancoverde, reduce dall’infortunio di sette giorni fa a Lecce. Recupera in extremis Gigi Risolo che scende in campo con Crovace, Caroli, Ciccarese e Piliego Cosimo. Il Francavilla si presenta a Mesagne con la sorpresa Morena, 48 anni, alto 2,08, un passato in Lega A e nei campionati nazionali, un vero valore aggiunto nel campionato di Serie D.

Gli imperiali scendono in campo, oltre a Morena, con De Leonardis, Pezzuto, Valente e Caramia. Pronti via e il Mesagne piazza subito un 8-0, frutto di un buon approccio alla gara. Cosimo Piliego fa capire subito che è la sua serata realizzando dieci dei primi undici punti, risponde Morena con una tripla, ma è ancora tutta di marca mensanina la prima frazione di gioco. Tre triple di Piliego C. (16 punti nel primo quarto) e una di Risolo scavano il primo solco tra le due formazioni, De Leonardis e il solito Morena provano a ridurre le distanze, ma il primo quarto termina sul 24-12.

Nel secondo periodo la partita non cambia, la Mens Sana continua a macinare gioco, mentre il Francavilla prova a limitare i danni. Il giovane Caroli, (classe 1999) diventa un gigante nella marcatura di Morena, arginando spesso, nonostante l’immensa esperienza del pivot avversario, la differenza di centimetri e peso. Crovace detta i giusti ritmi, Risolo mette a referto due triple e porta a casa tanti rimbalzi (saranno 11 alla fine della gara), mentre Piliego continua la sua partita nella partita con altri otto punti nel parziale. Tra gli ospiti Eletto e Deleonardis imprimono velocità alle azioni e trovano buone soluzioni in contropiede. Il secondo periodo termina con la Ciaurri Mesagne in vantaggio 48-28.

Nel terzo periodo cala il ritmo dell’incontro e aumentano gli errori tra le due formazioni. Giorgio si alterna nella marcatura di Morena con Caroli, l’allenatore del Francavilla Santoro viene espulso per protese, poi è sempre Morena il terminale offensivo degli ospiti, aiutato dalla tripla di Pezzuto. Caroli realizza sei punti di fila, anche Andrea Piliego trova buoni spunti in attacco, ma è ancora Cosimo Piliego a chiudere con una tripla (la quinta) il terzo periodo con i mensanini in vantaggio 66-46.

L’ultimo periodo coach Capodieci gestisce la precaria situazione falli per Crovace, Risolo, Giorgio, poi Ciccarese e Crovace con due triple mettono in sicurezza il risultato. Il Francavilla approfitta del rilassamento dei padroni di casa per rendere meno pesante la sconfitta con Pezzuto ed Eletto. Continuano le buone prestazioni della Mens Sana Mesagne in vista della seconda fase, quando ci sarà in palio la salvezza. In attesa del recupero di Alessandro Risolo, il prossimo turno vedrà i mensanini impegnati, sabato alle ore 19 a Monteroni di Lecce, con il Basket Calimera.

