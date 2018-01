La Happy Casa Brindisi condanna e prende le distanze da qualsiasi atto e/o comportamento non consono ai valori etici, morali e sportivi commesso in occasione dell’ultimo match di campionato disputato contro la The Flexx Pistoia.

La società non lesinerà accertamenti e operazioni valide all’individuazione e segnalazione alle autorità competenti di tali soggetti utilizzando l’impianto di videosorveglianza attivo al palasport.

La salvaguardia della passione, correttezza e lealtà sportiva della tifoseria e di una città intera non sarà messa a repentaglio da scellerati gesti di isolati individui.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi