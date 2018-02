L’iniziativa nasce dal desiderio di adottare un gatto Brindisino, uno dei tanti messi in salvo dall’Associazione “Guardia dell’Ambiente ” delegazione di Brindisi, e nasce da Daniel Donzelli ,giovane promessa del Basket Happy Casa Brindisi nel ruolo di “ala grande ” , cremonese di nascita e brindisino per carriera sportiva.

Il giocatore racconta che l’intera famiglia oltre ad avere affinità con lo sport, un padre ciclista ed una sorella giocatrice di basket, ha dedizione e grande amore per gli animali, tanto da avere una famiglia allargata per la presenza di tre cani e altri tre gatti nell’abitazione natia, a Cremona; sottolinea, inoltre, che tale richiesta nasce dal desiderio di aiutare un altro gatto e per la prolungata assenza dai suoi animali, quindi la scelta responsabile di aggiungere un altro micio nella sua vita , in questo caso un micio brindisino dagli infelici trascorsi, come la maggior parte dei gatti messi in salvo da Brunetti e volontari e aggiungere un altro affetto nella sua vita.



Dopo il colloquio di rito, Daniel si è recato presso la struttura dei “Micetti di Brindisi” che ospita i tanti gatti soccorsi e accuditi quotidianamente dai delegati , e, dopo aver conosciuto i vari ospiti, affiancato dai consigli dei volontari, Daniel decide di adottare una gattina tigrata di quattro mesi e mezzo , la quale, con gli altri cinque fratellini, sembrava essere invisibile agli occhi dei vari visitatori e potenziali adottanti .

Ogni gatto soccorso ha una storia – afferma Antonella Brunetti , delegata Guardia dell’Ambiente- dai soccorsi con le forze dell’ordine alle segnalazioni dei cittadini, cerchiamo in ogni modo possibile di garantire tutto quanto necessario al loro benessere, e la fase dell’adozione , così delicata e importante per valutare l’idoneità del richiedente, è la fase conclusiva di un lungo percorso.

Con l’auspicio che anche i colleghi di Daniel seguano l’esempio o vengano a trovare gli ospiti del rifugio- afferma Brunetti-assicuro che sarà tempo investito per la “cura dell’anima”, dall’induzione di emozioni alla stimolazione psichica per non parlare della riduzione dello stress grazie alla fusa feline.