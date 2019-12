Anche quest’anno la Onlus Diamo Voce e Volto agli Invisibili si muove e opera all’insegna della solidarietà.

La Presidente brindisina Anna D’Amico, in accordo unanime con i soci, ha infatti deciso di devolvere il ricavato della vendite delle stelle di Natale di quest’anno a delle famiglie meno abbienti del territorio brindisino

“Il Natale povero e sofferto – dice la D’Amico – è tra noi, vicino alle nostre famiglie che, in questi ultimi anni, soffrono maggiormente la crisi economica del momento. A Brindisi sono state individuate famiglie che grazie al nostro piccolo contributo – continua la vicepresidente Avv. Valentina Camassa – potranno trascorrere il Natale con un po’ più di dignità, degna di una rinascita e portatrice di un sospiro di sollievo per i propri cari”.

“La nostra Onlus – continua la D’Amico – vuole sollevare un problema legato ai servizi sociali ormai in stallo da troppo tempo sulle necessità socio-economiche di moltissime famiglie. L’aumento della disoccupazione e l ‘incremento della crisi economica hanno depauperato tante famiglie che fino a qualche tempo fa riuscivano ancora a sopravvivere. Oggi, purtroppo, tutto sta diventando difficile: i beni primari vengono meno e le necessità primarie negate”.

“Siamo fiduciose – continua Valentina Camassa – che i piccoli sforzi aumentino la speranza e la fiducia che la situazione possa e debba cambiare, migliorando e restituendo dignità alle famiglie. La vendita delle stelle di Natale, vedrà coinvolta la nostra Onlus per tutto il mese di Dicembre, così da poter raggiungere altri obiettivi solidali e sociali sul territorio brindisino e non solo. Il costo previsto della stella di Natale è di 9 euro e si potranno ordinare e acquistare a mezzo mail su diamovoceevoltoagliinvisibili@gmail.com o attraverso i contatti telefonici e fb.

Anna D’Amico

Presidente Onlus Diamo Voce e Volto agli Invisibili