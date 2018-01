Tutto esaurito anche quest’anno per lo spettacolo di beneficenza organizzato dalla Fondazione Megamark di Trani.

Il consueto appuntamento annuale con la solidarietà è stato l’occasione per presentare i vincitori della sesta edizione di “Orizzonti Solidali”, bando di concorso rivolto al terzo settore pugliese promosso dalla onlus in collaborazione con i supermercati Dok, A&O, Famila e Iperfamila e con il patrocinio della Regione Puglia e del suo assessorato al Welfare. Nel 2017 ‘Orizzonti solidali’ ha segnato un record, sia per quanto riguarda i progetti di natura sociale, culturale e ambientale ricevuti dalla Fondazione (ben 230), che per l’importo stanziato (254.800 euro) per finanziarne 15, tutti da realizzarsi in Puglia. Tra questi ‘Un pizzico di ritmo’, volto a formare persone con sindrome di Down su musica e balli tradizionali salentini, proposto dalla Cooperativa Sociale “Naukleros” di Brindisi che ha messo in scena un’applaudita performance con l’esibizione di coppie di ragazzi Down e normodotati.

Musica e allegria hanno caratterizzato la serata condotta da Pako Carlucci; il comico e imitatore Angelo Pintus, noto per le sue partecipazioni televisive a Zelig e Colorado, si è esibito in un monologo tutto da ridere. A condire lo spettacolo la travolgente energia e ilarità della Rimbamband, l’eclettico quintetto di artisti pugliesi, che ha allietato il pubblico con sketch divertenti e musica dal vivo fatta di note e poesia. Tormentone dello show e motivo di continui siparietti tra il vocalist della band Raffaello Tullo e il batterista Renato Ciardo, la celebre canzone di Tony Dallara ‘Come prima’; a sorpresa il vero Tony Dallara, classe 1936, è entrato in scena e ha duettato con la Rimbamband riproponendo il suo grande successo anche in chiave rock, valzer, samba e rap. Uno spettacolo ricco di sorprese, reso unico anche dalla presenza del campione olimpionico Jury Chechi, vincitore di diverse medaglie d’oro in competizioni mondiali ed europee, che con la sua testimonianza ha ribadito come la determinazione, la forza di volontà e la passione per quello che si fa siano le carte vincenti per il raggiungimento dei propri obiettivi.