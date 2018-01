Riapre il sipario della stagione teatrale del “circo della farfalla” di Francavilla Fontana, venerdì 26 gennaio alle ore 20:30 infatti, sul palco dell’associazione culturale sita in via GIANCOLA n.4, sarà di scena l’attrice SERENA GUIDA, con il suo spettacolo:

LA SIGNORA CON LA VALIGIA per la regia di GINO CESARIA.

“Vado in Africa! La mia Africa… Quella che mi serve per trovare la giusta ispirazione; quella che mi consentirà di dipingere il quadro che cambierà la mia vita d’artista… Si! Me lo sento! È la mia grande occasione!…

Benedetta Carriera, pittrice; figlia unica; donna (sola) in carriera, ha un obiettivo preciso: trovare l’ispirazione giusta per dipingere il quadro della sua vita, quello che le avrebbe regalato fama e ricchezza. Disorganizzata, come la sua vita, “parte” con “la valigia” per Kabrousse (Senegal).

Tra i paesaggi mozzafiato e i caldi colori dell’Africa, tra il susseguirsi di vari episodi e personaggi, tra emozioni sempre differenti, più che svuotare, “riempie” la sua valigia con molto più di ciò che sperava.

È un viaggio che Benedetta ha veramente fatto?

È un viaggio che ha immaginato di fare?

Oppure è un viaggio che spera di fare?…

Così come in tutta la storia letteraria, anche per Benedetta, il tema del viaggio ha un grande valore.

“Qui ogni uomo ritrova se stesso. Non ti serve nient’altro di quello che già la natura, semplicemente, ti offre. È questa la vera pace! Quella che percepisci… quella che sai riconoscere! quella che crei quando sai fare silenzio… e sai ascoltare…

Ma noi non sappiamo fare silenzio!… non sappiamo ascoltare!”.

Un “viaggio” interiore – risulta quello di Benedetta – alla ricerca di se stessa, che termina con la consapevolezza dell’essere persona e di avere, come tutti in egual modo, un posto ben preciso nel grande e “unico quadro della vita”.

L’appuntamento quindi è venerdì 26 gennaio, alle ore 20:30, al CIRCO DELLA FARFALLA con lo spettacolo: