MagdaClan Circo continua la sua tournée pugliese: dopo il successo a Ceglie Messapica, una delle compagnie più talentuose e riconosciute nel panorama circense europeo, monta il proprio tendone blu e fucsia a San Vito Normanni, nel giardino del laboratorio urbano ExFadda.

Gli acrobati e i musicisti del MagdaClan sono pronti a stupire il pubblico pugliese con lo spettacolo “ESCHE – Circo fresco di giornata” da venerdì 10 a domenica 19 agosto:

solo 9 repliche e nessun animale in scena. “Acrobati-pescatori di sogni prendono il largo sulla loro nave-circo, sono a caccia di pubblico estasiato, applausi e ovazioni. Queste righe sono la loro esca e tu che stai leggendo hai appena abboccato!” Questo è ESCHE: uno spettacolo fresco, ironico, adatto a tutti e dedicato all’estate, un susseguirsi di numeri pieni di incanto e tecnica sopraffina giocata nelle più insolite discipline circensi come scale di equilibrio, palo cinese, manipolazioni d’oggetti inaspettati oltre a quadri collettivi di verticalismo, acrodanza e l’acrobatica collettiva, tipiche del linguaggio MagdaClan. In scena gli artisti Davide De Bardi, Daniele Sorisi, Lucas Elias, Elena Bosco, Angela Delfini, Giorgia Russo, Achille Zoni, PierPaolo Pontarollo, Nicola Miele.

Si inizia venerdì 10 agosto e si prosegue fino a domenica 19, sempre alle ore 21.30. Solo due serate speciali: la prima è l’11 agosto dove non vi sarà spettacolo sotto al tendone ma MagdaClan tornerà a Masseria Lo jazzo, a Ceglie Messapica per “Mozzarella Circus”, una combinazione ardita circense/casearia, mentre lo staff di ExFadda sarà tutto in piazza Leonardo per “Coreutica ensemble – concerto finale della residenza artistica coreutica”. A Ferragosto uno spettacolo speciale, con inizio alle ore 20.00 per permettere a tutti di godere dei tantissimi eventi che propone la città!

ExFadda , ospitando la compagnia MagdaClan, conferma la sua apertura e curiosità verso il circo contemporaneo: dopo aver accolto lo chapiteau della compagnia Baraka nel novembre dello scorso anno, quest’anno apre le porte alla compagnia MagdaCLan Circo. Per MagdaClan Circo è un sogno che si realizza esser riusciti a portare il tendone in Puglia: non tutti sanno che è proprio tra i trulli, insieme ai Casarmonica, che nacque il nome e la compagnia, nel capodanno di 7 anni fa. Per questo la compagnia ringrazia Mirko Lodedo e tutti i Casarmonica, instancabili sognatori che hanno fortemente voluto l’arrivo – meglio il ritorno- della compagnia.

L’evento è gemellato con Casarmonica, ha il patrocinio del Comune di San Vito Normanni, la collaborazione e la preziosa ospitalità di Masseria Lo Jazzo.

INFO UTILI:

– consigliata la prenotazione al 3389832476

– Biglietteria: Adulti 10 euro, Bambini 6 euro (dai 5 anni in su, sotto non pagano).

– Si consiglia di arrivare almeno 20 minuti prima dello spettacolo,

– Bar e ristoro a cura di BAR ExFadda, Via Brindisi, snc. San Vito Normanni

MagdaClan è una compagnia di circo contemporaneo al suo settimo anno di tournée formata da sedici persone, tra acrobati, musicisti e tecnici sotto i 35 anni; i componenti sono cresciuti nelle migliori scuole di circo tra Torino e Bruxelles, nessuno proviene da famiglie di circo tradizionale e sono gli stessi artisti a montare e smontare il tendone, portando avanti, con fatica e passione il proprio sogno: diffondere il circo contemporaneo e portare meraviglia attraverso i codici del nuovo circo, nella realtà quotidiana della comunità che li circonda.

Oggi MagdaClan Circo è una delle più affermate compagnie italiane di circo contemporaneo ed è riconosciuta dal MiBACT: la ricerca artistica innovativa della compagnia e la qualità professionale dei singoli componenti sono riconosciute dalla critica di settore nazionale ed internazionale, dagli organizzatori e dal pubblico. MagdaClan parla al pubblico con un linguaggio artistico non riconducibile a qualsivoglia grammatica o formula classica, fatto di una poetica surreale e disequilibri fragili: MagdaClan unisce all’immaginario tradizionale del circo e della vita itinerante, l’innovazione di un linguaggio contemporaneo, poetico, ironico e multiforme che mette in rete le diverse arti ed è metafora della complessità che abita il contemporaneo. MagdaClan ha all’attivo quattro grandi produzioni e la ridotta dimensione del tendone ha permesso alla compagnia di arrivare nei cuori delle città creando una relazione unica con lo spazio urbano, il pubblico, le comunità locali e le istituzioni: il Magda ha montato il tendone in più di 60 città ed è programmata nei principali festival di settore e nei teatri.

MagdaClan Circo – Annalisa Bonvicini, 338 2639331 info@magdaclan.com

PROGRAMMA

MagdaClan Circo a ExFadda

Dal 10 al 19 agosto: “ESCHE – CIRCO FRESCO DI GIORNATA”

Cabaret di circo contemporaneo e musica dal vivo

Venerdì 10: ore 21.30

Domenica 12: ore 21.30

Lunedì 13: ore 21.30

Martedì 14: ore 21.30

Mercoledì 15: ore 20.00

Giovedì 16: ore 21.30

Venerdì 17: ore 21.30

Sabato 18: ore 21.30

Domenica 19: ore 21.30