Venerdì 21 settembre 2018, gli alunni della VB dell’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi, hanno partecipato ad una visita guidata presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, “Archeological Itinerary of Brindisi along the first ruote of Europe: The Appian Way”.

La visita, progettata dalla prof.ssa Anna Consales con le docenti Antonia Stomati e Giuliana Briganti, ha incontrato immediatamente il parere favorevole del Preside, prof. Vincenzo Micia, come sempre sensibile alle proposte culturali che hanno la capacità di coinvolgere i ragazzi, ampliando le loro conoscenze. La dott.ssa Valentina Marolo, direttore operativo della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, ha guidato i ragazzi in un tour attraverso i pannelli documentari, fotografici e multimediali della mostra “L’Appia ritrovata. In cammino da Roma a Brindisi” di Paolo Rumiz. Tutto il materiale è presentato in italiano e in inglese. Particolare interesse ha suscitato il video che ritrae alcuni momenti del lungo cammino di Paolo Rumiz e compagni.

Terminato il tour, per i ragazzi e i docenti, c’è stata un’ulteriore “sorpresa”. È stato possibile, infatti, scoprire gli ambienti del teatro che, in genere, sono inaccessibili al pubblico. Il percorso dietro le quinte, si è concluso in platea. Una giornata veramente emozionante, durante la quale, i ragazzi hanno preso appunti e scattato tante foto. Un’ulteriore dimostrazione di come si possa provocare l’interesse degli studenti.

