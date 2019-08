“La xylella minaccia senza fine? Il punto, le strategie, il futuro”: questo l’argomento di un incontro in programma per questa sera, venerdì 30 agosto, alle ore 19,30, al Castello Dentice di Frasso di Carovigno. La serata, moderata dal giornalista Michele Fortunato, sarà occasione per discutere del tema con le istituzioni e i tecnici agrari. L’evento chiuderà la tre giorni della manifestazione “Mandorle e Sapori a Corte”.

Interverranno il Consigliere regionale Fabiano Amati, Commissione Ambiente-Assetto ed utilizzazione del territorio; Filippo Angelini De Miccolis, Presidente Coldiretti della Provincia di Brindisi; Vito Rubino, Responsabile Settore Organizzazione e Sviluppo Cia Puglia e Direttore Area Due Mari-Brindisi Taranto. Le questioni tecniche, invece, saranno discusse da Franco Bellino, Tecnico Agrario; Felice Suma, Agronomo; Raffaele De Giovanni, Tecnico Agrario. Per i saluti istituzionali, saranno presenti: il Sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti; Antonella Tateo, Assessore al Turismo e Cultura del Comune di Carovigno; Luigi Orlandini, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Carovigno.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.