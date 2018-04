È stata grande l’impresa compiuta dai ragazzi del team Under 12 maschile del TC Fasano, i quali, superando il CT Mesagne per 2-1 lo scorso 24 aprile, hanno vinto il proprio raggruppamento provinciale, guadagnando l’accesso al tabellone regionale.

Decisivo il doppio vinto al cardiopalma da Diego Ferrara e Mattia Pinto con il punteggio di 6-4 5-7 10-8, dopo il pareggio emerso dai singolari (successo dello stesso Ferrara e sconfitta di Gianmaria Monopoli).

Risultato positivo quello giunto anche dalla formazione di Serie D1 maschile il 25 aprile, con il successo per 4-0 sullo SC Trani (vittorie per Roberto D’Adamo, Romano Iacovazzi e Marco Capurso nei singolari, e di D’Adamo e Oscar Panico nel doppio), che proietta la squadra del circolo silvano al primo posto in classifica, in linea con l’obiettivo Play-Off.

Prossimo impegno in D1 maschile previsto per martedì 1° maggio al Tennis Village Mennea di Barletta, mentre per quanto riguarda la Serie D2, la compagine femminile e quella maschile scenderanno in campo rispettivamente domani (sabato 28 aprile) a Latiano, e domenica (29 aprile) a Ceglie.

UFFICIO STAMPA TC FASANO