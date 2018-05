Si svolgerà Brindisi Venerdì 11 Maggio pv (dalle ore 17,30 alle ore 19,30) presso il Community Hub Brindisi in via Saponea 58 l’evento “Laboratorio Politico per il terzo settore pugliese”.

Per il Laboratorio politico introduce la discussione Guido Memo, modera Marco Alvisi ed interverranno tra gli altri Isabella Lettori (Presidente di Csv Poiesis) e Rino Spedicato (già Presidente di Csvnet Puglia). Durante l’incontro sarà presentata la programmazione delle attività del Laboratorio per il 2018.Sono invitate a partecipare alla discussione le organizzazioni di TS del territorio.

In seguito alla pubblicazione dei decreti attuativi della legge 106/2016, soprattutto con l’approvazione del codice del terzo settore e della revisione della disciplina in materia di impresa sociale, il mondo del Volontariato e dell’insieme del TS italiano è entrato in fibrillazione, nell’attesa di interpretare i vincoli imposti dalle norme e conoscere se i nuovi strumenti legislativi possono offrire delle opportunità allo sviluppo delle proprie organizzazioni.

La complessità della riforma, che tocca aspetti civilistici, giuridici, fiscali e amministrativi, non consente ancora – nelle more del dispiegarsi dei numerosi provvedimenti attuativi previsti, di ricorsi alla Corte costituzionale già avanzati, dell’incertezza politica legata alla formazione del nuovo Governo – di apprezzare lo spirito e gli effetti complessivi della riforma, che nelle intenzioni del Parlamento puntava alla crescita e al consolidamento del settore, anche sul piano economico e occupazionale.

Che cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi?

In che modo la riforma può contribuire allo sviluppo dell’economia solidale sui nostri territori? Che contributo essa può dare alla promozione delle pratiche di cittadinanza attiva e partecipazione sociale? Come la riforma può sostenere processi di rinnovamento della democrazia nel nostro paese? Quali percorsi sono auspicabili per la Puglia e il Mezzogiorno?

Intorno a queste domande, guardando anche al tavolo aperto al TS che si è recentemente avviato in Regione Puglia per la modifica delle norme regionali in materia, vogliamo confrontarci con voi, convinti che non solo siano temi che sollecitano la vostra attenzione e il vostro impegno, ma altresì convinti che il percorso regionale debba raccogliere le esigenze e le proposte che vengono dal territorio.