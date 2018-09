Grande attesa in casa biancazzurra per la sfida tra Acqua & Sapone Junior Fasano e Bolzano, in programma domani, sabato 22 settembre, alle ore 19 nella Palestra Zizzi. Ad affrontarsi saranno le squadre più titolate in questi anni, che si sono contese nelle ultime sei stagioni quattro finali scudetto (due trionfi a testa), quattro finali di Coppa Italia (due vittorie ciascuna) e tre gare di Supercoppa (due successi altoatesini, uno per i fasanesi). Tre i precedenti invece nella scorsa annata, con un pareggio in Coppa Italia (e seguente successo bolzanino ai tiri dai 7 metri), ed una vittoria per parte nella Poule Play-Off, conquistata poi dalla Junior laureatasi in seguito campione d’Italia.

Il Bolzano giunge all’incontro di domani, che sarà arbitrato dai sig.ri Limido-Donnini, a punteggio pieno grazie ai successi conseguiti a Pressano (26-21) ed in casa contro il Siena (32-26), mentre Flavio Messina e compagni sono reduci dalla sconfitta di misura rimediata a Trieste (29-28) dopo il vincente esordio casalingo contro il Bressanone (32-24).

Completeranno il quadro della 3^ giornata, integralmente visibile su Pallamano.tv, le gare Gaeta-Bressanone (ore 17), Siena-Cingoli (18.30), Pressano-Fondi (ore 19), BolognaMerano (ore 20.30), Cologne-Trieste (ore 20.30) e Conversano-Cassano Magnago (posticipo domenicale alle 17.30).

Si comunica infine che nella mattinata di ieri ed in quella odierna, una delegazione dell’Acqua & Sapone Junior Fasano si è recata nei plessi scolastici del 1° e 2° Circolo di Fasano mostrando agli alunni il trofeo del tricolore conquistato nella scorsa stagione e presentando l’Open Day in programma domenica mattina in piazza Ciaia.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO