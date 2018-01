Questo pomeriggio alle ore 19:00 i giocatori Cady Lalanne e Daniel Donzelli saranno presenti al New Basket Store per autografare le proprie card personalizzate e scattare foto ricordo con i supporters biancoazzurri.

Si ricorda che è possibile acquistare presso lo store i biglietti per la prossima partita di campionato in programma domenica 14 gennaio alle ore 19:15 al PalaPentassuglia contro la Red October Cantù.

Vi aspettiamo numerosi in Corso Garibaldi, 29! #IOCISONO

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi