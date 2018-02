I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione di indagine avviata a seguito delle querele presentate da un 35enne e un 36enne del luogo, hanno deferito in stato di libertà A.M., 30 anni e A.G., 28 anni, pasticcieri di Ceglie Messapica, per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso.

I due, a bordo di un’autovettura, in più occasioni, hanno imbrattato le abitazioni nonché le autovetture dei querelanti con il lancio di numerose uova. Individuati e fermati dai Carabinieri nel loro girovagare per Villa Castelli, sono stati trovati in possesso di cinque uova nella vettura, occultate nel vano portaoggetti.

Proseguono le verifiche per appurare se altri cittadini di Villa Castelli siano stati vittima di analoghi incresciosi episodi.