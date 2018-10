Continuano le attività del progetto speciale LandXcape che entrano sempre più nel vivo. Archiviati i primi due fine settimana di dialoghi e spettacoli nei parchi naturali salentini tesi a sviluppare un ripensamento dei luoghi attraverso l’arte per la costruzione del futuro paesaggio rurale dopo le profonde modifiche degli ultimi anni, adesso sta per partire la seconda fase, quella delle residenze artistiche.

Prima però, ci aspetta un lungo fine settimana di importanti appuntamenti di condivisione e partecipazione al cambiamento in un momento fragile come quello che le province di Brindisi, Taranto e Lecce stanno vivendo con la lotta alla Xylella che inevitabilmente sta cambiando in modo sostanziale e antropologico il futuro di quelle terre e dei suoi abitanti. Ed ecco che l’arte si fa strumento di confronto e conforto, oltre che di incontro con un nuovo modello e settore produttivo in grado di valorizzare il territorio e le sue specificità e di fornire una risposta alle istanze del territorio, delle associazioni di categoria, delle associazioni ambientali e di tutti gli stakeholder del mondo dell’agricoltura , del turismo verde, dell’artigianato e dell’ambiente che hanno posto questioni sul proprio futuro.

Ma torniamo alle azioni di animazione territoriale in programma per il fine settimana.

Si comincia venerdì 5 ottobre alle 17 nella Risrva Naturale dello Stato Area Marina Protetta di Torre Guaceto, al centro visite della riserva “Al Gawsit” presso Serranova con l’appuntamento dei Dialoghi sul Paesaggio sul tema Racconti e Memoria dei Luoghi, per una riflessione sul paesaggio salentino e sulla sua rigenerazione a partire dai racconti della memoria. All’incontro, moderato da Simonetta Dellomonaco, coordinatore scientifico del progetto LandXcape per il Teatro Pubblico Pugliese, parteciperanno Mario Tafaro e Sandro Ciccolella, rispettivamente presidente e direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto; Cinzia Scaffidi, giornalista, scrittrice, docente presso l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo; Francesco Baratti, architetto paesaggista, esperto di Ecomusei; Giuseppe Affinito, autore della ricerca video de ‘I granai della memoria’ di Torre Guaceto e la Rete dei Paesaggi Narranti (Luigi D’Elia, Festival Il Salento racconta-Puglia, Giancarlo Biffi, Festival dei Tacchi-Sardegna, Michele Losi, Festival Il Giardino delle Esperidi-Brianza, Michela Simoni, Festival Montagne Racconta-Trentino). L’incontro si concluderà con una degustazione del territorio a cura del paniere della Riserva di Torre Guaceto.

Lunedì 8 ottobre alle 17.30 il Museo archeologico Ribezzo di Brindisi (piazza Duomo), Polo Biblio-Museale regionale, ospiterà il seminario-conferenza di presentazione della ricerca delle residenze artistiche BJCEM LandXcape e gli artisti della BJCEM. Dialogano sul tema l’assessore regionale alle Indsutrie Culturali e del Turismo Loredana Capone; il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, il Segretario Generale BJCEM (Biennale des Jeunes Createurs de l’Europe et de la Mediterranée) Federica Candelaresi; i tutor delle residenza artistiche BJCEM, Salvatore Tramacere, Crispino Lanza, Sara Ciracì, Luigi D’Elia, Michela Cerini, Laura Biasco, Mauro Lazzari; gli artisti internazionali selezionati per le residenze artistiche; il referente dei Poli Biblio-Museali regionali di Brindisi, Lecce e Foggia, Luigi De Luca. Modererà l’incontro Simonetta Dellomonaco, Teatro Pubblico Pugliese e coordinatore scientifico del progetto LandXcape. Saranno presenti e parteciperanno al dialogo i rappresentanti del partenariato del territorio (associazioni di categoria e per la difesa del patrimonio ne dell’ambiente) e i direttori de sei parchi naturali coinvolti nel progetto. Per l’occasione è prevista una cena – degustazione a cura della AMP e RNS di Torre Guaceto.

LandXcape è sostenuto dalla Regione Puglia, Assessorato alle Industrie Culturali e Turistiche, attraverso i Poli Biblio-Museali di Lecce e Brindisi e attuato da Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con Biennale dei giovani Creativi d’Europa e del Mediterraneo (BJCEM), a valere sulle risorse FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), Puglia 2014 – 2020, Patto per la Puglia, Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”.