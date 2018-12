La tutela dell’”Anziano Protagonista” rappresenta per l’ADA (Associazione per i diritti dell’Anziano) un forte sostegno per favorire le opportunità e tavoli d’incontri per un Patto alla Salute nel diritto di superare le esigenze dei bisogni, nell’avere una sanità efficiente e di qualità e una tutela di garanzia alle sue disabilità e alla sicurezza del cittadino anziano bisognoso di cure e di servizi di assistenza.

Il Convegno del prossimo 14 dicembre alle ore 16,00 a Mesagne presso l’Auditorium del Castello, organizzato dall’ADA e dalla UIL di Brindisi e patrocinato dal Comune di Mesagne sul tema “L’Anziano Protagonista – il Diritto alla Salute”, presenta tra i diritti fondamentali gli argomenti su: Sanità, Mobilità, Sicurezza, Povertà.

Alla presenza del Segretario regionale UIL Franco Busto gli interventi saranno discussi dai relatori: Direttore della Caritas diocesana Sac. Don Pietro Demida; Col. Giuseppe De Magistris; Avv. Rosario Almiento; Dottore Michela Guida; Dottore Vincenzo Altamura; Dottoressa Manuela Caloro.

Relaziona Tindaro Giunta

Modera Antonio Licchello

Conclude il presidente nazionale dell’ADA Alberto Oranges.

Al Convegno parteciperanno Il sindaco di Mesagne dottor Pompeo Molfetta, il Prefetto di Brindisi Sua Eccellenza dottor Valerio Valeri, il presidente della Provincia ingegner Riccardo Rossi, Il Questore di Brindisi dottor Maurizio Masciopinto, Il Direttore dell’Asl dottor Giuseppe Pasqualone, il colonnello Pierpaolo De Manno, il consigliere regionale Mauro Vizzino, il sindaco di San Pancrazio Salvatore Ripa, i ricercatori dell’Isbem Neglia Cosimo e Federica Marangio, Il dottor Cosimo Brunetti, i ragazzi della Media Aldo Moro e i giovani del Liceo Scientifico E. Ferdinando.

ADA – UIL Brindisi