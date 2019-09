L’Assemblea dei Sindaci, convocata, come da normativa vigente, dal Presidente della Provincia, Riccardo Rossi, ha reso parere favorevole in seduta odierna, all’unanimità, sul Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021 e sul Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, così come deliberati dal Consiglio provinciale nella seduta consiliare di mercoledì 18 settembre.

“L’intento che noi ci siamo prefissati – ha detto il presidente Rossi – è quello, nel corso di questi anni, di anticipare quanto prima l’approvazione del bilancio, come fatto quest’anno, a partire dall’approvazione del Rendiconto 2019 e poi del Bilancio 2020, per arrivare in tempi più congrui ad impegnare le spese per eseguire le opere previste nel Piano Triennale. A tal proposito, è palese il nostro impegno verso tutto il territorio, nessun comune escluso, e da parte mia c’è la consapevolezza di continuare nel dialogo proficuo tra Provincia e tutti i Comuni”

Nella giornata di venerdì 20 settembre, alle ore 9.00, una nuova seduta del Consiglio provinciale approverà in maniera definitiva il provvedimento.

Come ultimo punto all’odg di oggi, il vicepresidente della Provincia, Giuseppe Pace, ha illustrato all’assemblea dei Sindaci il documento predisposto e firmato da tutti i sindaci, da inviare al Governo per la vera e necessaria revisione della Riforma delle Province. Nell’atto deliberativo, tra le altre cose, si chiede di considerare le Province quali istituzioni costitutive della Repubblica con un ruolo e attribuzioni peculiari nel sistema Paese, di proseguire senza indugi nel percorso di revisione della Legge 56/14, sia per le funzioni fondamentali, sia per la Governance, perché presenta limiti che hanno causato instabilità e incertezze a danno esclusivo delle comunità, e, altresì, di porre fine alle incertezze finanziarie, con misure strutturali e programmatiche, al di fuori di interventi tampone”.