“L’asseverazione nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria civile” è il tema di un convegno che si terrà Mercoledì 22 Gennaio 2020, alle ore 9,30, presso Cassa Edile Brindisi.

Il convegno organizzato dalla Scuola Edile Cpt di Brindisi in collaborazione con Ance Brindisi e Inail Puglia presenta agli operatori del settore edile e ai professionisti il servizio di asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza dei lavoratori in cantiere, in applicazione delle linee introdotte con norma tecnica Uni 11751-1:2019.

Il servizio di asseverazione è funzionale alla migliore diffusione e applicazione di misure di prevenzione infortuni e protezione della salute dei lavoratori attraverso una strategia strutturata di organizzazione aziendale. Il servizio è gratuito per le imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Brindisi e mira alla riduzione degli infortuni sul lavoro e al miglioramento della competitività delle imprese del territorio.