Continua l’apporto in Forza Italia di Altri Cittadini desiderosi di dare il loro contributo per la rinascita della nostra città, partecipando attivamente al progetto politico promosso sul territorio dalla nuova classe dirigente del Partito.

I Componenti dell’associazione “Brindisi Avanti Insieme”, nelle persone di Danilo Contardi, Riccardo Taveri, Marco Guida, Gianni Contardi, Giovanni Martucci, Giuseppe Molendini e Luigi Vindice hanno deciso di migrare in Forza Italia, per sostenere il candidato alla Camera Mauro D’Attis e stilare con lui il programma per la crescita della nostra Città, anche in vista del successivo step delle elezioni amministrative.

Si concretizza e si fortifica l’obiettivo di rimpolpare le fila del Partito e di essere da faro per la rinascita di Brindisi, destinata a crescere e risolvere per i prossimi anni, le questioni irrisolte del territorio e le criticità occupazionali con Uomini e Donne seri e responsabili, che si impegneranno nell’amministrazione della cosa pubblica.

Contenti i Dirigenti del Partito che nell’accogliere i nuovi adepti, sono consapevoli di aver individuato la strategia giusta per avvicinare e coinvolgere i Cittadini nella partecipazione attiva e nella creazione del proprio benessere.

