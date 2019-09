Sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 avrà svolgimento la IV edizione del Bike Tour del Salento organizzato dall’Associazione Friends Bike di Brindisi.

Questa volta il gruppo giungerà a Leuca dal litorale Ionico per poi tornare a Brindisi, via Otranto, da quello adriatico.

L’edizione 2019 dell’oramai consueto appuntamento cicloturistico sarà incentrata sulla tutela della vita e dell’incolumità di chi pedala, giornalmente minacciate dall’imprudenza di molti automobilisti e dallo stato di una rete stradale in alcuni tratti totalmente dissestata, fatiscente e comunque inadeguato alla mobilità su due ruote e al cicloturismo. Hanno oramai cadenza quotidiana le notizie di incidenti gravi e mortali che hanno come vittime ciclisti e pedoni. Una strage dinanzi alla quale non intendiamo rimanere inerti e silenti .

Utilizzeremo ogni mezzo a nostra disposizione per sensibilizzare le autorità a porre in essere controlli più incisivi per frenare tutte quelle condotte di guida che mettono in pericolo gli utenti deboli della strada, continuando a richiedere, peraltro, nuovi percorsi ciclabili, il completamento e il miglioramento di quelli esistenti e infrastrutture adeguate per la mobilità dolce, per promuovere anche uno stile di vita sano nell’ottica di un progressivo auspicabile decremento delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore .

Inoltre, la due giorni cicloturistica si occuperà ancora una volta della valorizzazione del nostro bel territorio attraverso la leva del cicloturismo, nella convinzione dell’importante veicolo di promozione economica e sociale costituito dalla mobilità su due ruote a pedali.

Una conferenza stampa si terrà giovedì 26 settembre per meglio esplicitare ai giornalisti e alla cittadinanza le finalità della manifestazione.

Associazione Friends’ Bike Brindisi