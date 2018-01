L’Associazione Onlus di volontariato Jonathan di Brindisi, in linea con gli obiettivi ispiratori delle proprie attività, anche quest’anno, dopo il successo riscosso nella prima edizione, promuove un Concorso Artistico – Letterario dal titolo “VERSO L’ALTRO”, con l’intento di diffondere la cultura della solidarietà, attraverso l’accoglienza, il dialogo ed il rispetto, per ogni dignità umana.

Il Concorso è rivolto sia agli adulti che ai giovani, soci e non, comprende tre sezioni ben distinte: Prosa, Poesia, Arte (fotografia-video-pittura).

Il bando può essere richiesto, direttamente, presso la Segreteria dell’Associazione ( Lunedì-Giovedì ore 17.30 – 18.30 cell. 327 7945062) o via e-mail assocjonathanbr@libero.it.

Presentazione delle opere dal 15 gennaio al 15 Aprile 2018.