La Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Brindisi, con in testa il suo presidente Maresciallo Benegiamo, vice presidente Sottotenente Manozzo, e un numero gruppo di soci effettivi con familiari e benemerite, nei giorni 20, 21 e 22 aprile si è unita ai centomila Carabinieri in servizio ed in congedo che hanno invaso la città di Verona, per partecipare al XXIV Raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

È stata una tre giorni ricca di eventi, con i lanci di precisione dei paracadutisti del Reggimento Tuscania, le dimostrazioni delle unità cinofile, la presenza di mezzi e uniformi storiche dell’Arma ed il grande concerto nel magico scenario dell’Arena della Banda dell’Arma davanti ad oltre quindicimila persone. A conclusione della manifestazione, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, al Presidente Nazionale ANC Generale Libero Lo Sardo e delle più alte autorità civili, religiose e militari, si è tenuta la spettacolare sfilata che ha visto percorrere le principali vie della città scaligera le rappresentanze dell’Arma in congedo di ogni regione d’Italia.

Tutti i partecipanti sono stati accolti con entusiasmo dalla popolazione, che ha voluto in questo modo testimoniare l’apprezzamento e la riconoscenza a tutti i Carabinieri, sicuro punto di riferimento per professionalità, umanità e disponibilità.