Il 29 dicembre 2017, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Latiano – Settore Lavori pubblici, sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei plessi 1 e 4 della Scuola Primaria “Bartolo Longo”.

Si è conclusa, così, la prima fase di un percorso avviato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici a partire dal mese di febbraio 2017.

Il 17 febbraio 2017 veniva, infatti, inoltrata, a mezzo di piattaforma informatica, la documentazione necessaria per l’acquisizione di spazi finanziari destinati ad interventi di edilizia scolastica.

Successivamente, con Decreto del 26 aprile 2017 del Ministero dell’Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18/05/2017, il Comune di Latiano risultava assegnatario di spazi finanziari pari a 500.000 euro, per interventi di edilizia scolastica finanziabili con avanzo di amministrazione oppure con il ricorso all’indebitamento.

Contestualmente all’aspetto economico, si è posta attenzione alla progettualità ed in quell’ambito si è ritenuto opportuno ridefinire il progetto iniziale, dando priorità alla sistemazione dei solai ed all’adeguamento degli impianti elettrici e fognari nel rispetto dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

Si è ritenuto utile descrivere, sia pure in sintesi, l’iter procedurale seguito per giungere all’aggiudicazione dei lavori poiché riteniamo giusto rendere partecipi i cittadini della complessità dei percorsi che caratterizzano l’attività della Pubblica Amministrazione, a garanzia della trasparenza e della legalità di ogni azione svolta dai Rappresentanti istituzionali e di Funzionari preposti.

L’avvio dei lavori avrà luogo nel corso dell’anno 2018.

Fondamentale e insostituibile è stato il lavoro svolto dagli Uffici comunali, che nonostante le varie incombenze hanno operato con abnegazione e sacrificio, condividendo l’oggettiva utilità dei progetti da realizzare.

L’aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2017 ha scongiurato sia la confluenza, delle somme destinate ai lavori, nell’avanzo vincolato (con la necessità di dover riprogrammare la relativa spesa nel prossimo Bilancio), sia l’alterazione degli equilibri di finanza pubblica (con l’applicazione di interventi sanzionatori in danno del Comune di Latiano).

Insomma, grazie ad una intensa opera corale, possiamo salutare il 2018 nella consapevolezza di aver posto le condizioni per realizzare importanti lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei plessi 1 e 4 della Scuola Primaria “Bartolo Longo”.

Un ringraziamento particolare va rivolto agli architetti Giuseppe Muri e Salvatore Madaghiele nonché agli istruttori tecnici e collaboratori geom. Antonella Melpignano, sig. Cosimo Corrado e sig. Franco Baldari.

