Prosegue la programmazione del Cabiria Art Fest, che nella seconda serata di venerdì 30 agosto, nel chiostro del Castello Normanno Svevo di Mesagne, prevede alle ore 21:00 la proiezione del cortometraggio “Viaggiare dentro” di Anna Rita Pinto e Giovanni Politi, un viaggio come metafora di vita emerso dallo sguardo intenso ed emozionante di alcuni ospiti di una comunità di riabilitazione psichiatrica e per ragazzi sottoposti alla misura cautelare della messa alla prova. A seguire incontro con gli autori e i protagonisti del cortometraggio.

Ore 21:30 proiezione del lungometraggio “Il più grande sogno” di Michele Vannucci. Storia di un sogno fragile e irrazionale, capace di regalare un futuro a chi non credeva di meritarsi neanche un presente. Film coraggioso e di grande impatto emotivo presentato al Festival del cinema di Venezia e che ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento e al David di Donatello. A seguire incontro con Mirko Frezza, l’attore protagonista a cui è ispirata la stessa storia.

La manifestazione dedicata alle diverse forme d’Arte organizzata dall’associazione Cabiria e patrocinata dal Comune di Mesagne e Arci Brindisi è affidata alla direzione artistica di Anna Rita Pinto che anche quest’anno ha selezionato spettacoli di intrattenimento diversi e adatti a un pubblico vasto ma sempre attento alla qualità della proposta.

Il terzo appuntamento è previsto per domenica 1 settembre con lo spettacolo RacconTango di Ilaria Caravaglio e a seguire il concerto Rosapaesa Sound System con Rosapaeda e il dj Mimmo Superbass.

Ogni serata ha un costo variabile dalle 3 alle 5 euro a persona (abbonamento 8 euro per i soci di Cabiria). Sarà possibile acquistare i biglietti solo in prevendita fino ad esaurimento posti presso la sede dell’associazione Cabiria a Mesagne, in piazza Orsini del Balzo 9 dalle 18:30 alle 21:00 e nei giorni del Festival dalle 20:00 alle ore 21:30. Info e prevendita al 327 4237720.

Ufficio Stampa Cabiria