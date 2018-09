Il Presidente f.f. della Provincia di Brindisi, Domenico Tanzarella, intende formulare i più sinceri auguri di un buon e proficuo anno scolastico a tutti gli studenti degli istituti superiori del territorio provinciale, di stretta competenza dell’Ente. “Non è mia abitudine – ha detto Tanzarella – parlare per retorica o per frasi fatte o scontate. Ecco perché sento davvero l’esigenza, particolarmente in questo periodo storico e nell’occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, di formulare agli studenti degli istituti superiori del territorio brindisino i miei più sinceri auguri di buon anno scolastico e di buon lavoro a tutta la classe docente. Sono fermamente convinto, infatti, che solo la conoscenza, il sapere, il leggere libri e documenti culturali e storici possano aprire le menti di ognuno di noi e garantire la libertà individuale di pensiero e dell’agire, soprattutto nella particolare età adolescenziale dei nostri figli. Da qui scaturisce il mio personale impegno teso da sempre alla salvaguardia di questi diritti e a garantire le migliori condizioni affinché gli studenti possano soddisfare al meglio l’imprescindibile diritto allo studio”.