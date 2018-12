«Desidero ringraziare il commissario regionale On. Mauro D’Attis, il vice commissario Sen. Dario Damiani, e per loro tramite il partito tutto per la fiducia accordatami con la nomina a commissario provinciale di Forza Italia. Un riconoscimento importante, che mi rende orgogliosa del mio percorso politico da sempre, e senza mai esitazioni, al fianco del mio partito e del suo presidente, Silvio Berlusconi.

Ringrazio, altresì, per il lavoro svolto fino ad ora l’Avv. Antonio Andrisano, confidando nel suo pieno supporto. Ritengo necessario il sostegno da parte di tutti, perché se da sempre mi contraddistingue un valore è senza dubbio quello del lavoro di squadra. È per questo che presto, con l’arrivo del nuovo anno, sarà mia premura incontrare tutti i coordinamenti locali della provincia di Brindisi, gli amministratori locali, gli attivisti e la società civile. A loro andrà il mio pieno ascolto e supporto per l’evoluzione, in meglio, del percorso politico del nostro partito.

In ultimo, e non per importanza, un pensiero ai tanti giovani che ogni giorno si impegnano in modo attivo e proficuo. A loro il mio grazie, perché saranno già classe dirigente di oggi e non più del domani. Ad essi mi lega particolarmente l’idea di futuro che sarà nostra premura, con loro, costruire.

Sfide importanti ci aspettano.»