In relazione all’articolo apparso in data 31 gennaio 2018 sulle testate online di codeste Redazioni circa una nota del sindacato Cobas sulla vicenda dei lavoratori della Sanitaservice, con richiesta di rettifica, si precisa quanto segue.

Il Direttore Generale della ASL BR, Dott. Giuseppe Pasqualone, smentisce categoricamente quanto affermato nella nota dal Sindacato Cobas, con particolare riferimento al passaggio “La risposta del Direttore Generale è stata che quando illustrammo allora la proposta era d’accordo con noi, ma la forte resistenza in molte delle organizzazioni sindacali lo portarono a desistere”, in quanto dichiarazioni non attribuibili ai reali propositi dell’Azienda.

UFFICIO STAMPA ASL BR