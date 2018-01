Nei giorni scorsi ho incontrato il commissario straordinario del Comune di Brindisi, dott. Santi Giuffrè, il quale mi ha aggiornato sullo stato dell’arte dei lavori impegnati e cantierizzati a Tuturano, dopo la programmazione e l’impegno deliberati durante la scorsa Amministrazione.

Si tratta di interventi cui ho dedicato il mio impegno nel corso della passata consiliatura, e che oggi la gestione commissariale segue con attenzione nelle fasi istruttorie o in quelle di varo, di completamento e in qualche caso anche di apertura.

Sono lavori che corrispondono a stati di avanzamento differenti, ma ciascuno segue una dinamica compatibile con le necessarie procedure amministrative.

Per la messa in sicurezza e la sistemazione di via Vittorio Emanuele e di via Colemi una volta approvato il progetto è stata inoltrata la richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, dell’importo di euro 200.000, e il Comune è in attesa della delibera di adesione alla istanza. Riguardo all’apertura alla viabilità di via Verdi e di via Mercadante, invece, è stato avviato l’iter procedurale per l’esproprio delle aree interessate dal progetto e l’avvio delle pratiche per l’assegnazione dei lavori.

Il Comune è anche attivo in merito alla esigenza, sollevata a suo tempo con un mio ordine del giorno approvato in Consiglio all’unanimità, di trasferire la proprietà dei suoli su cui insistono gli alloggi sociali Arca Nord Salento presso i quartieri di Tuturano e La Rosa all’Agenzia del Demanio al fine di permettere agli inquilini assegnatari di riscattarli dopo oltre quarant’anni di affitti versati: gli uffici hanno provveduto alle verifiche di legittimità e stanno provvedendo alla redazione dell’atto di trasferimento.

Questione dedicata è quella relativa al cantiere di piazza Regina Margherita in particolar modo per la Torre di Sant’Anastasio: in questo caso, sono appena pervenuti i pareri necessari alla perizia di variante per lo spostamento dei servizi igienici dall’esterno della Torre all’interno dei locali adiacenti. Tutto fa presagire che in tempi brevissimi saranno riavviati i lavori e portati a conclusione.

Infine, il collegamento di via Traetta con la Strada Provinciale, dove i lavori sono stati ultimati e si attende solo la documentazione di collaudo per l’apertura dell’opera al traffico veicolare.

Il mio personale ringraziamento alla struttura commissariale per l’attenzione che ha dedicato e continua a dedicare ad una realtà come Tuturano, quella periferia che deve farsi sempre più centro soprattutto nella cultura e nella visione di chi amministra un territorio.

Pietro Guadalupi