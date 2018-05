Nell’ambito dell’attività dei Reparti Speciali dell’Arma, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi unitamente al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, a definizione dell’attività ispettiva svolta il 30 aprile 2018 nei settori dell’agricoltura, edilizia e metalmeccanica, volta a infrenare il fenomeno del “lavoro nero” e irregolare nonché alla verifica del rispetto della normativa di tutela della salute sui luoghi di lavoro, in Brindisi e provincia, hanno proceduto al controllo di 18 aziende operanti nel territorio di cui 3 irregolari, e di 37 lavoratori di cui 21 risultati irregolari e 11 in “nero”. Al termine delle verifiche, gli operanti hanno:

– deferito in stato di libertà 9 persone, titolari – legali rappresentanti di attività, responsabili, a vario titolo, delle violazioni di cui al D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico Sicurezza nei luoghi di lavoro” (disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori);

– elevato sanzioni amministrative per un importo totale di 42.100 €;

– contestato ammende per un totale di 60.100 €;

– adottato 3 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale in ottemperanza all’art. 14 D. Lgs. 81/2008.