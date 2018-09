L’avvocato brindisino Rosario Almiento è il nuovo presidente delle Ferrovie Appulo Lucane.

Lo ha stabilito il consiglio di amministrazione.

Il nuovo presidente che guiderà il rilancio della società – è detto in una nota del MIT – l’avv. Rosario Almiento, è una personalità che pur avendo già ottenuto la fiducia delle istituzioni territoriali per le sue capacità, non è riferibile a nessuna area politica. Oltre alla sua specifica competenza giuridica in ambito di società partecipate e servizi pubblici, ha già dato prova di capacità gestionale nell’ambito del trasporto pubblico locale guidando fino ad oggi la società dei servizi pubblici di Brindisi, con ottimi risultati”.

“Il rinnovo del cda delle FAL – prosegue il Mit – servirà a rilanciare quanto fatto finora e non pregiudicherà in alcun modo gli investimenti pubblici già utilizzati e stanziati, con particolare riferimento ai lavori per l’importante evento che vedrà nel 2019 Matera quale capitale europea della cultura. Auspichiamo che il rinnovamento sia accompagnato dagli intenti di collaborazione istituzionale con i governi regionali che il Ministero non ha mai inteso negare e che qui si vogliono ancora una volta confermare. La nomina di una personalità come quella indicata alla guida del nuovo Cda dovrebbe sgombrare il campo da ogni possibile dubbio in questo senso”.

Dopo la notizia Liberi e Uguali Brindisi ha chiesto le dimissioni di Almiento da Presidente della STP.

Questa la nota inviata agli organi di informazione:

Abbiamo appreso dalla stampa della nomina dell’Avv. Almiento a presidente delle Ferrovie Appulo Lucane.

Nel fargli i nostri auguri ci affidiamo al suo senso di responsabilità e siamo convinti che con il suo nuovo incarico darà le dimissioni da Presidente della società STP.

Le due funzioni, come ha anche detto il Presidente Emiliano, sono operativamente inconciliabili. La complessità degli incarichi merita una attenzione totale.

Le due funzioni sono anche politicamente contrastanti.

A Brindisi Almiento è stato nominato con una scelta politica dal Partito Democratico, a Bari con altra scelta politica dai 5 Stelle.

Chiediamo pertanto innanzitutto all’amministrazione comunale ed anche a quella provinciale di trarne le necessarie conseguenze.

Rinnovamento e cambiamento sono subordinate alla chiarezza ed alla coerenza oltre che all’etica della responsabilità individuale.

Sulla stessa linea anche il consigliere regionale Pino Romano, presidente della III commissione.

“La nomina dell’avvocato Rosario Almiento alla guida delle Ferrovie appulo-lucane rappresenta una buona notizia per Brindisi che finalmente ha un proprio rappresentante in un ente interregionale. Non accadeva da anni, dopo l’esperienza positiva maturata nello stesso organismo da Carmine Dipietrangelo.

Il prestigioso incarico conferito ad Almiento dal ministro del Movimento 5 Stelle Toninelli, però, pone la necessità di avere una guida differente per la Società Trasporti Pubblici di Brindisi. E’ impensabile, infatti, che lo stesso Almiento si trovi ai vertici di due sodalizi che operano nel settore dei trasporti. La STP di Brindisi, risanata anche grazie al buon lavoro svolto dall’attuale presidente, ha bisogno di una guida a tempo pieno e quindi è necessario che il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ed il presidente della Provincia f.f. Domenico Tanzarella chiedano immediatamente la convocazione dell’assemblea dei soci (ne fanno parte solo Comune capoluogo e Provincia) per sollecitare le dimissioni dell’avvocato Almiento e per procedere con la nomina di un nuovo presidente.

L’auspicio è che la politica faccia un passo indietro, privilegiando competenze e capacità manageriali. Del resto, è quello che chiedo a gran voce anche per la nomina dei primari negli ospedali pugliesi.

Facciamo in modo, insomma, che l’avv. Almiento sia l’ultimo presidente della STP di Brindisi nominato dalla politica (all’epoca il penalista brindisino fu indicato dal Partito Democratico). In quel caso si scelse un avvocato senza alcuna esperienza nel settore. E’ andata bene, ma i miracoli difficilmente si ripetono.

Si proceda, pertanto, con la individuazione di un esperto nel settore dei trasporti, in maniera tale da rendere la società di trasporti di Brindisi sempre più competitiva a livello gestionale. Sono certo che Rossi e Tanzarella concorderanno su questa necessità, così come non ho dubbi sulla sensibilità dell’avv. Almiento che lo porterà a rassegnare immediatamente le dimissioni. “