Parziali: 20-21, 39-44

Happy Casa Brindisi: Suggs 9, Tepic 7, Oleka, Smith 5, Mesicek 5, Cardillo, Sirakov, Moore 2, Donzelli 2, Canavesi, Giuri, Lalanne 7. Coach: Vitucci

The Flexx Pistoia: Della Rosa 3, McGee 10, Barbon, Laquintana 2, Mian 3, Gaspardo 12, Onuoha, Bond, Magro, Diawara 1, Moore 9, Ivanov 4. Coach: Esposito

Arbitri: Sabetta, Di Francesco, Grigioni

Nella giornata della 500ma panchina in seria A di coach Vitucci, la New Basket Brindisi cerca la vittoria numero 200 nel massimo campionato di basket italiano. Di fronte c’è la The Flexx Pistoia di coach Esposito e degli ex Ivanov e Diawara.

La posta in palio è altissima. Entrambe le squadre hanno 10 punti e sono impelagate nella zona retrocessione. Vincere vuol dire portarsi a + 4 dal fanalino di coda Pesaro sconfitto nell’anticipo dalla Grissin Bon Reggio Emilia.

La gara:

Brindisi parte con Moore, Suggs, Tepic, Smith, Lalanne; Pistoia schiara McGee, Moore, Diawara, Gaspardo e Ivanov.

Avvio con le bombe di Smith e McGee. Poi la Happy Casa difende bene e si porta sull’8-3 grazie a Lalanne e Suggs(3). Esposito chiama time-out e sostituisce Diawara con Mian che lo ripaga subito con una tripla. I padroni di casa non si fermano e con Tepic e Suggs vanno a +7. La risposta di Pistoia non tarda ad arrivare ed è un 7-0 firmato Gasparo e McGee. Nel frattempo Vitucci prima mette dentro Mesicek per Suggs, poi chiama timeou sul 13-13 a 3’34” dal termine della prima frazione. Dopo un canestro di Nic Moore, McGee realizza la bomba del primo sorpasso (15-16). Moore, una tripla di Della Rosa ed 1/2 di Mesicek scrivono il 18-19. Nell’ultimo minuto vanno a segno Laquintana e Donzelli per il 20-21 con cui si chiude il primo quarto.

Grande agonismo nell’avvio di secondo quarto con le due squadre che si alternano al comando grazie ad ottimi giochi offensivi. Brindisi mette in evidenza Mesicek che realizza quattro punti in due minuti e ruba la palla che vale il contropiede del +3 (26-23 a 7’30”). Esposito ferma il match per catechizzare i suoi. Pistoia recupera l’intensità difensiva e grazie a 7 punti di Gaspardo ripassa in vantaggio (30-31). A metà parziale, dopo un canestro di Suggs, McGee realizza la tripla del 32-34, poi Ivanov e l’imprendibile Gaspardo allungano ancora (32-38). Vitucci chiama timeout a 3’43” e torna ad affidarsi al suo quintetto titolare ma Pistoia non si ferma e va a +9 (35-44). Nell’ultimo minuto, grazie ai canestri di Tepic e Lalanne Brindisi riduce il divario sino al 39-44 di metà gara