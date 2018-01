.

Dal 27 gennaio al 05 febbraio 2018 torna a Brindisi la mostra fotografica “Le bellezze della Puglia in due click. Più di 20 maestri della fotografia impegnati a raccontare ed esporre, con l’arte fotografica, i luoghi più caratteristici del tacco d’Italia abbinate alla bellezza di modelle chiamate per l’occasione, esponendo le loro opere presso lo storico Bastione Porta Napoli.

Giunto alla quarta edizione, sempre nel territorio brindisino con il patrocinio del comune di Brindisi, la mostra vuole mettere in evidenza tutte le doti artistiche e culturali dei maestri della fotografia, spesso poco evidenziate, divulgare e sostenere la fotografia amatoriale e professionistica del grande esercito dei fotoamatori e professionisti volenterosi non solo di fare belle immagini, ma anche di operare attivamente per la diffusione dell’arte fotografica. Organizzata dalla associazione culturale e di promozione sociale flashback di Brindisi con Presidente Marcello Altomare, il percorso espositivo “Le Bellezze della Puglia in due Click” è parte del più ampio progetto dell’associazione abbinato al concorso di Bellezza “Miss Summer Salento”.

Durante la mostra, infatti, il 4 febbraio sarà nominata anche “Miss Summer Salento Fotogenia 2018” tra le numerose partecipanti al concorso selezionate per la stagione 2018, organizzati diversi casting ed eventi per il noto concorso, e assegnati diversi riconoscimenti ai maestri della fotografia, il più importante dei quali “La Foto più Apprezzata” che avrà rappresentato al meglio le caratteristiche tipiche del territorio pugliese con la migliore rappresentazione artistica dello scatto.