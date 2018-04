La Nostra piccola Associazione non parteciperà direttamente alle elezioni amministrative di Francavilla Fontana del prossimo giugno. Tale decisione è dovutaal fatto che non si è ritenuto essere giunti alla giusta maturazione del proprio percorso progettuale, in quanto la anticipata caduta dell’Amministrazione ha “scombinato” il Nostro progetto su cui si voleva fondare una proposta politico-ammnistrativa credibile ed efficace. Proposta che prevedeva di raggruppare ed amalgamare un gruppo di giovani e meno giovani francavillesi che partendo da esperienze differenti convergessero verso una nuova mentalità di approccio alla gestione della cosa pubblica. Gestione della cosa pubblica, che essendo rilevanza di comunale, è da intendersi come servizio di prossimità alla cittadinanza. Pertanto non è necessaria una forte componete ideologica, bensì una metodologia tesa al “problem solving” (risoluzione del problema) in termini di efficacia e di efficienza. Questo metodo si basa sull’analisi, individuazione e programmazione delle soluzioni alle problematiche. Successivamente sulla capacita di rendere le soluzioni individuate fatti concreti.

Non volendo sprecare, comunque, il lavoro fin qui svolto abbiamo ritenuto di sottoporre a Tutti i Candidati Sindaci e alle rispettive Coalizioni che li sosterranno, alcune Nostre proposte programmatiche su cui offriamo il nostro totale e gratuito apporto di capacità professionale, progettuale e nonché relazionale. Tutto ciò al fine di rendere tali proposte fatti concreti. Va da se che chi, tra i vari Candidati Sindaci e Coalizioni, dovesse condividere ed inserire queste proposte nei loro rispetti programmi riceveranno anche il Nostro, seppur piccolo, consenso elettorale.

Di seguito le 8 proposte programmatiche che l’associazione Nova Era ha elaborato e che ritiene utili per Francavilla stante l’analisi del contesto socio economico e culturale comunale:

Favorire l’occupazione.

Cittadella della Conoscenza e del Saper fare (CiCoSa).

Nuova struttura sportiva (stadio).

Piano per la mobilità sostenibile.

Nuova modalità raccolta e smaltimento dei rifiuti. (Municipalizzazione)

Nuova area mercatale.

Favorire la partecipazione dei cittadini.

La Consulta dell’agroalimentarefrancavillese.

Per esigenze comunicative, questo comunicato non può contenere l’esplicitaziòne in dettaglio di suddette proposte. Rimandiamo, pertanto gli interessati, alla consultazione del file .pdf (Proposte_programmatiche_per_Francavilla_Ass-Nova Era.)

Angelo Camassa

(Presidente Nova Era)