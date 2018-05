A pochi mesi dalla nascita, dell’associazione culturale “Le Radici del Sud” che vanta di un gruppo di musica popolare indirizzato ai balli e canti tipici del nostro territorio, ha i programma e i progetto tante iniziative per dare lustro alla città di Ostuni ma anche alla regione Puglia.

Dopo l’aperitivo in Masseria previsto per il 20 Maggio, con un tour tra gli ulivi, tra gli anfratti della storia Masseria Brancati, il gruppo di musica popolare è in procinto di partire in tour a Milano. Il gruppo che porterà il nome di Ostuni nell’hinterland milanese partirà venerdì 25 Maggio e sono previste delle esibizioni a Ponte Dell’Olio il 26 Maggio, nelle festa del Sud, in cui è prevista anche una sfilata di moda presentata da Michele Conenna, volto noto della televisione.

Domenica 27 Maggio invece, il gruppo si esibirà in piazza a Castello di Scipione, in provincia di Parma. Anche qui, il gruppo porterà il nome di Ostuni e vanterà di proporre le tradizioni popolare della città bianca.

Il presidente Piero Albanese – spiega – è un grande inizio. In pochi mesi abbiamo lavorato intensamente per essere pronti per l’estate 2018. Tanti gli eventi in programma, non solo in Puglia, ma anche all’estero. Comunicheremo nei prossimi giorni le novità del gruppo di musica popolare “Le Radici del Sud”