Giovedì 3 maggio si è disputata la finalissima in campo neutro a Melendugno tra Marina Basile Brindisi e ASD ARADEO

per assegnare il titolo di campione C.S.I. Interprovinciale 2017/2O18.

Le ragazze di Mister Zurlo e Maggiore hanno dominato chiudendo per 8 a 3 e laureandosi campioni.

Dopo un primo tempo equilibrato, le ragazze di Capitan Ravone hanno deciso di giocare sul serio e, come hanno dimostrato di saper fare in tutto il campionato hanno surclassato le avversarie.

In rete sono andate Lacalaprice (5), Abure (2) e Bongiorno.

Va fatto un plauso a tutte le atlete che con grandi sacrifici dentro e fuori il campo hanno strameritato di vincere questo campionato: LACALAPRICE, ABURE, RAVONE, ROMANELLI, LIVERA, BONGIORNO, SEMERARO, LORE’, SPADA, PAPI, CARETTO, CITIOLO e DI CAMPI .

Allenatori: ALDO ZURLO E PAOLO MAGGIORE, preparatrice atletica Prof.ssa Romano.

Adesso servirebbe un aiuto concreto da parte della cittadinanza per portare questa squadra alle finali nazionali a Montecatini Terme in rappresentanza di Brindisi e della Puglia.