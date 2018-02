Tuturano: E’ Intrepida show in quel di Tuturano. Gli americani direbbero che quella andata in scena sabato 17 febbraio al Polivalente di Tuturano è una partita da ankle-breakers, un termine che designa un movimento cestistico fatto da una finta improvvisa e in cui l’avversario rimane sul posto.

E’ stato un match infatti, che ha visto un solo padrone e cioè proprio le ragazze di coach Amatori, tornate veramente in gran spolvero.

L’Intrepida come un uragano non ha dato segnali, ha colpito improvvisamente. La tempesta si abbatte subito sulle viaggianti; le ragazze di Amatori vanno subito 8-0, un parziale che letteralmente annulla le avversarie e costringono il coach tarantino a chiamare subito time-out.

L’Ad Majora Taranto non è mai in partita, e per tutto l’arco delle ostilità sente addosso la pressione delle avversarie. E’ il risultato finale del primo periodo a parlare chiaro: 30-3. Nel secondo periodo le ragazze di Amatori non mollano la presa e azzannano definitivamente il match, con un Taranto che non ha nemmeno dalla sua parte il canestro, con molti tiri che di entrare non ne vogliono sapere. Ma è la difesa delle ragazze di Amatori, che arriva fino alla linea di fondo a stroncare tutte le ambizioni di casa. Difesa che sabato è stata a dir poco perfetta, con pochissimi tiri concessi alle avversarie, che non vanno oltre i sei punti segnati nel secondo periodo che si chiudeva 45-9. Amatori quindi comincia le rotazioni, dando spazio alle under.

Il garbage time in questa partita comincia già proprio nel terzo periodo; qui l’Intrepida molla un attimo la presa ma senza perdere il controllo, pronta a punire in contropiede al minimo errore le avversarie. Le tantissime palle perse da parte delle viaggianti, dimostrano come l’Intrepida abbia difeso veramente a tutto campo.

Il terzo periodo si chiude 62-19. Non c’è storia, finisce 74-22. “Avevo chiesto alle ragazze di entrare così, in questo modo, concentrate” – commenta a caldo a fine partita un soddisfattissimo Amatori. Che raccoglie i frutti del tanto lavoro in palestra di queste settimane, dopo il rientro dal Natale e soprattutto dopo che la squadra quasi per un mese a gennaio non ha giocato una partita di regular season.

Ora le ambizioni della squadra di Amatori cominciano davvero a essere non più un’utopia ma un sogno. Prestazioni come quelle di ieri, (in cui spicca la solita Siccardi con 40 di valutazione e quasi vicina alla tripla doppia) fanno davvero ben sperare per la società, che, lo ribadiamo, con sacrifici personali e senza uno sponsor dall’inizio della stagione sta comunque raggiungendo i suoi obiettivi. L’Intrepida tornerà in campo domenica prossima 28 febbraio a San Vito dei Normanni. Anche lì, tornare con i due punti, sarà a dir poco fondamentale.

TABELLINI: Intrepida BK Brindisi – Ad Majora Taranto: 74-22 (30-3; 15-6; 17-10; 12-3)

Intrepida BK Brindisi: Aprile, 4; Tolardo 10; Marchese 6; Mazzone 4; Siccardi 18; Tagliamento 14; Lacitignola 14; Vesnver 6; Gismondi; Baldassare; Siragusa