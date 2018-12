Giovedì 13 dicembre 2018, alle ore 18.30, presso Palazzo Granafei Nervegna-Brindisi, si terrà la presentazione del secondo libro di Tiziana Mazzotta:”Le ricette di TizianaManiInPasta…E non dimenticate di essere felici”.

L’evento rientra nel programma “Le luci di Brindisi. La città a Natale 2018”, organizzata dal Comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi e gode del patrocinio del Comune di Brindisi e del Rotary Club di Brindisi. Media-partner della presentazione, la rivista online “Brindisitime”.

Dopo il successo del primo libro, Tiziana continua nella sua ricerca dei sapori autentici, dei prodotti locali, che sono la prerogativa della dieta mediterranea, del mangiare sano. La passione per la cucina, ereditata dalla nonna Titina, la motiva ad andare avanti nella sua ricerca, che si focalizza su principi imprescindibili, quali la stagionalità, la varietà e le tradizioni della Puglia. In questo secondo libro, tantissime sono le novità in campo culinario.

Tiziana ama cucinare e riunire la famiglia e gli amici, per proporre le ricette che prepara con amore.

La Puglia è una Regione ricca dal punto di vista dei prodotti che, grazie al clima particolarmente propenso, si possono trovare. È importante che ci siano persone come Tiziana Mazzotta che, con i libri, riescono a condividere la ricchezza della nostra regione.

Tiziana è un vero “fenomeno social” e, giornalmente, propone video con le nuove ricette, seguiti da migliaia di persone. La sua passione, il suo amore per la cucina la portano ad andare avanti e, sicuramente, tante saranno le sorprese che ci riserverà in futuro.

La presentazione sarà a cura della giornalista Anna Consales.

Interverrà il dott. Salvatore Munafo’, Presidente del Rotary Club Brindisi.