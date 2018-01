Complessivamente 14.685 euro di ammenda per la New Basket Brindisi per i fatti della gara con Cantù: una giornata di squalifica convertita in multa (12.000 euro) ma la società ha presentato ricorso. Il deplorevole se non vergognoso comportamento del pivot canturino Charles Thomas, lo sfogo e le rivendicazioni in sala stampa del presidente Nando Marino, i giudizi sulla condotta arbitrale, i conseguenti provvedimenti disciplinari e il caso Torino (rottura del rapporto tra la Fiat e coach Luca Banchi) nel servizio di Antonio Celeste per il TG Sport di Canale 85.